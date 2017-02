Fabrizio Corona / Don Mazzi riuscirà a interagire per lui? (oggi, 7 febbraio 2017)

FABRIZIO CORONA, DON MAZZI INTERAGISCE PER LUI? (OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) - Fabrizio Corona è ancora in carcere e le sue speranze di cavarsela il prima possibile sembrano svanire, soprattutto dopo che l'ultima udienza del processo è stata rimandata ancora una volta. Qualche tempo fa Don Mazzi aveva cercato di intercedere per lui parlando in televisione e dicendosi disposto ad aiutarlo ancora una volta. "Non ho digerito la delusione di Fabrizio, io vivo tra i perdenti ma non voglio perdere - ha detto Don Mazzi ai microfoni del Corriere della Sera - E’ un pirla che crede di essere chissà cosa, ma non è irrecuperabile. Se lo avessi qui gli direi quattro parolacce per poi farlo tornare ma solo se avesse il coraggio di venire da me. Io sono un veneto bastardo". Non sappiamo se dopo questa appassionata dichiarazione Fabrizio Corona abbia telefonato o meno a Don Mazzi, ma di certo non ha molte alternative visto che non gli sono rimasti molti amici fuori da San Vittore.

FABRIZIO CORONA, IL RE DEI PAPARAZZI RIMANE DA SOLO (OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) - Non solo molte le persone che sono rimaste a fianco di Fabrizio Corona in questo difficile periodo: a differenza del primo arresto, che ha visto una gran solidarietà investire il paparazzo, adesso sembra quasi essere caduto nel dimenticatoio. Sono lontani i tempi in cui Marco Travaglio faceva le petizioni per chiederne le grazia e che venivano firmate da fior di artisti e personaggi di spicco del mondo intellettuale. Oggi Fabrizio Corona è rimasto da solo e accanto ha solo la sua famiglia. Chi non vede l'ora che esca è Silvia Provvedi, la sua fidanzata, che continua a sperare di rivederlo presto, e intanto cerca di distrarsi insieme alla sorella Giulia passando molto tempo in palestra e cercando di divertirsi come può. Qualche tempo fa la ragazza ha postato una foto su Instagram di lei e Fabrizio Corona vestiti da sposi: che la cantante de Le Donatella abbia un'idea ben precisa su cosa fare appena esca dal carcere? Sembra proprio di sì.

