GIULIO BASE / Video, Isola dei Famosi 2017, il costume scivola in diretta: Alessia Marcuzzi imbarazzatissima

GIULIO BASE VIDEO, IL COSTUME SCIVOLA IN DIRETTA: IMBARAZZO DI ALESSIA MARCUZZI (L'ISOLA DEI FAMOSI 2017) - Fuori programma per Giulio Base durante la puntata di ieri de L'Isola dei Famosi 2017, con l'attore che ha rischiato di perdere il costume da bagno nel corso della prova ricompensa. Tuffatosi in mare in compagnia di Raz Degan per raggiungere la zattera sulla quale erano posizionate le casse contenenti generi alimentari di diverso tipo, l'attore non ha fatto i conti con il suo dimagrimento e con la scivolosità dell'acqua: due elementi che hanno fatto sì che il suo lato-B per alcuni istanti fosse mostrato in diretta su Canale 5. Repentina la contromossa di Giulio Base, che una volta salito sulla zattera ha prontamente tirato sù il costume. Nel frattempo la conduttrice dell'Isola, Alessia Marcuzzi, ha cercato di nascondere l'imbarazzo del momento con una nota di sarcasmo:"Ecco Giulio, ha avuto un piccolo cedimento!". I commenti del pubblico rispetto all'inconveniente capitato a Giulio Base ovviamente si sono sprecati. Bastava dare un'occhiata a Twitter per capire che i fan della trasmissione di Canale 5 hanno preso con ironia il colpo ad effetto della serata:"Alle 23.53 avevamo proprio bisogno di vedere il sedere di Giulio Base", commenta un'utente. Un altro internauta invece è categorico:"E con il sedere di Giulio Base in bella vista, possiamo chiudere la puntata qui. #Isola" Cliccate qui per il video di Giulio Base mentre il costume rischia di scivolargli in acqua!

