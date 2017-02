GIUSY FERRERI / “Fa talmente male”: sul palco con la consueta grinta (Festival di Sanremo 2017, prima serata 7 febbraio)

GIUSY FERRERI, IN GARA TRA I BIG CON “FA TALMENTE MALE”: (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA) – Tra gli artisti che si esibiranno questa sera nella categoria Big nel primo appuntamento della nuova edizione del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi, figura anche Giusy Ferreri che si presenta sul palco dell’Ariston con il brano “Fa talmente male” scritto da Roberto Casalino. Un pezzo che lo stessa autore ha etichettato come una hit in grande di colpire fin dal primo ascolto e che fa stare sempre in movimento, inserito nel nuovo album della Ferreri in uscita in queste settimane. Nel corso di una recente intervista rilasciata al portale IoDonna, la Ferreri ha parlato del testo del suo brano rimarcando come la tematica affrontata sia l’amore ed in particolare parla di quel genere di amore che è talmente forte e travolgente che arriva a far male, tra l’altro rappresentando una sfaccettatura del carattere dell’artista italiana. La Ferreri continuando nell’intervista ha fatto presente di essere molto felice di poter portare la propria musica in quella che viene considerata come la massima vetrina della musica italiana ricordando con particolare affetto ed emozione l’edizione del 2011 quando per la prima volta nella propria vita è salita sul palco dell’Ariston. Infine, parlando di tutte e 66 le precedenti edizioni della kermesse più amata in Italia e tra le più seguite nel mondo, la Ferreri ha sottolineato come il brano di Giuni Russo, Morirò d’amore rientra tra le sue performance preferite.

GIUSY FERRERI, IN GARA TRA I BIG CON “FA TALMENTE MALE”: LA CARRIERA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA) – Giuseppe Gaetana Ferreri in arte Giusy Ferreri è nata a Palermo il 17 aprile del 1979 ma è cresciuta assieme alle propria famiglia nella provincia di Milano. Dopo una lunga gavetta che l’ha vista esibirsi in diverse band della propria regione di appartenenza, ha ottenuto il grande successo prendendo parte al noto talent show musicale X Factor. L’anno era il 2008 con la Ferreri che ottenne il secondo posto finale. Durante questa partecipazione venne pubblicato il suo primo singolo Non ti scordar mai di me, scritto da Roberto Casalino. Un pezzo che permette alla giovane cantante di ottenere un enorme successo ed una grande popolarità in tutto il territorio italiano. Verso la fine dello stesso anno, esce un altro singolo intitolato Novembre a sua volta grande successo e che farà da apripista per il primo album della cantante siciliana intitolato Gaetana. Nello stesso periodo duetta con un grande nome della musica italiana come Ornella Vanoni nel brano Una ragione di più. Nell’ottobre del 2009 interpreta il brano Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano che farà da lancio al suo secondo album intitolato Fotografie al cui interno sono presenti alcune canzoni molto apprezzate come Come pensi possa amarti e Il mare verticale. Nel febbraio del 2011 esce l’album Il mio universo nel quale sono stati inseriti inediti come Piccoli dettagli. Giusy Ferreri nel corso degli ultimi anni ha continuato a produrre tanta buona musica come il singolo Roma – Bangkok in cui duetta con Baby K. Per Giusy Ferreri questa è la terza partecipazione al Festival di Sanremo. L’esordio è avvenuto nel 2011 con il brano Il Mare d’immenso scritto dalla stessa cantante in collaborazione con Bungaro e Maz Calò. In quella edizione duettò con Francesco Sarcina ed ottenne il decimo posto nella classifica finale. Nel 2014 c’è stata la seconda partecipazione della Ferreri alla kermesse della riviera ligure con le canzoni L’amore possiede il bene scritta da Roberto Casalino e Niccolò Verrienti e Ti porto a cena con me, scritta sempre da Roberto Casalino ma in coppia con Dario Faini. La canzone ha ottenuto il nono posto finale con la Ferreri che nella serata dedicata alle cover duettò con Alessio Boni e Alessandro Haber nel famoso brano scritto da Enrico Ruggeri e portato al successo da Loredana Bertè Il mare d’inverno.

