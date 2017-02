Greta Menchi / Chi è la youtuber nella Giuria del Festival di Sanremo 2017: è polemica

Chi è Greta Menchi? Da star del web a membro della Giuria di Sanremo 2017 con polemica - Nelle ultime ore non si fa che parlare di lei: Greta Menchi balza al centro del gossip per la sua presenza nella Giuria di Qualità del Festival di Sanremo 2017 al fianco di Linus, Andrea Morricone, Rita Pavone, Violante Placido e del presidente Giorgio Morode. Sono in molti a chiedersi chi lei sia e quali siano le capacità tali da portarla, a soli 20 anni, ad occupare un posto all'interno della giuria degli esperti della nota kermesse canora. Greta Menchi è una seguitissima Youtuber e video blogger che, ultimamente, è stata per molto al centro del gossip per una presunta relazione con il rapper Fedez. Capelli rosa, fascino da ragazza ribelle, la svolta di Greta arriva a soli 16 anni, quando su Facebook inizia a pubblicare brevi videoclip in cui parla di sè e della sua vita. Solo poco dopo sbarca su Youtube dove apre il suo canale che oggi supera il milione di iscritti. Sfiorano invece i due milioni i follower che la Menchi ha su Instagram.

Greta Manchi, da Youtube alla giuria di Sanremo: chi è la giovane video blogger -La scelta di inserire nella Giuria di Qualità del Festival di Sanremo una giovane come Greta Manchi ha scatenato non poche polemiche. "Chi è?" si sono chiesti in molti di fronte alla lettura di tale nome tra tanti che hanno, invece, alle spalle una lunga carriera nel mondo della musica, della critica o dello spettacolo. Una scelta che potrebbe però rivelarsi una vera sorpresa. Greta Menchi rappresenta la nuova generazione e porta avanti l'immagine dei ragazzi, quelli comuni con la tendenza che è oggi sempre più presente tra i giovanissimi: raccontarsi tramite i social. La Menchi ha anche scritto un libro dal titolo 'Il mio libro sbagliato',nel quale riassume quello che l'ha resa nota nei tanti video postati proprio su Facebook e Youtube. L'amicizia (e poi il presunto flirt) con Fedez ha sicuramente dato una spinta in più alla popolarità di Greta Menchi che pare sia invece single.

