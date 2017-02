HELL’S KITCHEN USA 15/ Anticipazioni puntata 7 febbraio 2017: concorrenti, primo servizio e primo eliminato dell’edizione

HELL’S KITCHEN USA 15, ANTICIPAZIONI PUNTATA 7 FEBBRAIO 2017: CONCORRENTI e PRIMO SERVIZIO - Nuovo appuntamento con la cucina sul piccolo schermo di Sky Uno: la settimana scorsa si è chiusa la terza edizione di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, ma da oggi - martedì 7 febbraio 2017 - farà capolino Gordon Ramsey con le sue cucine infernali. La 15esima edizione di Hell’s Kitchen USA prenderà il via ufficialmente in prime time. Saranno in totale 18 i concorrenti pronti a fare capolino all’interno del ristorante di Hell’s Kitchen: Vanessa, Kevin, Joe, Alan, Mark, Manda, Ashley, Hassan, Ariel, Eddie, Danielle, Chad, Jackie, Meese, Frank, Sherkenna, Jared e Kristin. Tutti verranno osservati attentamente dallo chef Ramsey, e la prima prova alla quale verranno sottoposti è la preparazione del loro cavallo di battaglia, il loro piatto forte, in tutti i sensi: avranno a disposizione 45 minuti per presentare una ricetta in grado di convincere Gordon, chi ce la farà? Una delle due squadre vincerà la ricompensa, avendo portato casa il punteggio maggiore, l’altra invece dovrà rimanere nelle cucine a pulire frutti di mare in attesa del primo servizio. Non sarà facile ape gli chef confrontarsi per la prima volta con la frenesia e il vero e proprio inferno delle cucine di Hell’s Kitchen: al termine, il team peggiore farà due nomi e uno dei 18 concorrenti iniziale lascerà il cooking talent… Ma la strada è lunga: chi saranno i prossimi ad essere eliminati da chef Ramsey?

