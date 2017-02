IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 8 febbraio: tutti preoccupati per Beatriz, Hernando è davvero pericoloso?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 8 FEBBRAIO: BEATRIZ HA BISOGNO DI AIUTO? - La famiglia Dos Casas sarà al centro delle trame de Il Segreto di domani, con una serie di colpi di scena che riguarderanno Hernando, Beatriz e il nuovo arrivato Elias. La giovane Mella comincerà a sentirsi a suo agio nella tenuta dei Los Manantiales, che Hernando ha acquistato per stabilirsi a Puente Viejo. Il Suo desiderio, infatti, sarà quello di scoprire la verità sull'incendio del Jaral e su un possibile assassino che abbia causato una simile tragedia. Ma non tutti saranno convinti che Beatriz stia bene nella sua nuova casa: grande apprensione, a tal proposito, ci sarà tra i Castaneda, convinti che Hernando non si la persona giusta per la ragazza che tanto ha dovuto soffrire nella sua vita. Per capire cosa stia accadendo, Emilia chiederà aiuto a Don Anselmo, proponendogli di farle da apri pista in una visita ai Los Manantiales. Riuscirà ad incontrare Beatriz? Anche Elias sarà preoccupato per le sorti di Beatriz e chiederà al suo datore di lavoro di cercare di aiutare la sua protetta a risolvere il suo mutismo, facendole vedere uno specialista. Ma siamo davvero certi che questa sia la scelta giusta?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 8 FEBBRAIO: LA DIFFICILE DECISIONE DI MATIAS - Non c'è tempo da perdere per Prado, se vorrà realizzare il suo grande sogno di diventare una cantante professionista. Eppure nelle ultime puntate de Il Segreto l'abbiamo vista riflettere a lungo riguardo il suo destino, convinta che la partenza per Madrid non farebbe bene alla sua relazione con Matias. Per questo la figlia di Ramiro ha preso seriamente in considerazione la possibilità di rinunciabile a questa possibilità, continuando la sua solita vita a Puente Viejo. Sarà compito di Matias, cercare di convincerla a cambiare idea, provando a farle capire che non si ripresenterà mai più una sorprendente possibilità come questa. Ma quando Prado continuerà ad essere molto sicura di sé e convinta che la sua storia d'amore non sopravvivere alla lontananza, sarà a sorpresa il figlio adottivo di Emilia e Alfonso a decidere per lei. Cosa si inventerà questa volta? Finirà per prendere una decisione insensata?

