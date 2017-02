IL SEGRETO/ Anticipazioni puntate spagnole e italiane: Donna Francisca è preoccupata per le sorti di Severo?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: FRANCISCA SCOPRE LA VERITA' SU SEVERO? - Le puntate spagnole de Il Segreto stanno riservando incredibili novità per quanto riguarda le mosse di Severo, che nei prossimi giorni fingerà la sua morte per sfuggire alle grinfie di Cristobal Garrigues. In accordo con Carmelo (che non si è confermato tanto inaffidabile come sembrava in un primo momento), Severo lascerà Puente Viejo facendo credere a tutti di essere deceduto durante un incidente d'auto. Ad essere sorprendentemente preoccupata per le sorti del rivale sarà Donna Francisca, che non perderà l'occasione per scoprire cosa stia davvero accadendo alla Miel Amarga. Per questo la matrona seguirà con grande apprensione le vicende, che potrebbero presto vedere lei come indiscussa nuova antagonista. Dopo avere distrutto Severo (o quanto meno questo lui crederà), il figlio di Salvador Castro si preparerà infatti a passare alla sua odiata matrigna. Riuscirà ad ottenere anche i possedimenti dei Castro, un tempo posseduto al padre?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 7 FEBBRAIO: SORPRESA IN VISTA PER LUCAS? - Il peggio è passato per Sol e Lucas che, dopo la morte di Eliseo, potranno finalmente ritrovare la felicità perduta qualche mese prima. Ma come sarà strano il comportamento del dottore nella puntata odierna de Il Segreto? Moliner continuerà a mentire agli occhi dell'amata, allontanandosi improvvisamente da Puente Viejo senza una giustificazione sensata. Il fatto desterà l'inevitabile preoccupazione di Sol, che penserà a nuovi problemi per lei e Lucas. Per cercare di trovare la risposta ai suoi dubbi, la sorella di Severo chiederà aiuto a Candela, diventata sua inseparabile amica, soprattutto dopo la recente questione relativa al rapimento. La pasticcera a questo punto deciderà di rivolgersi a Severo, rendendosi conto di come lui sia complice di Lucas nel suo recente e strano comportamento. Ma messo alle strette l'imprenditore sarà costretto ad ammettere la verità: cosa nasconde Lucas? E se, per la prima volta dopo tanto tempo, si trattasse di una buona notizia?

