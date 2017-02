INFARTO AL BANO/ Il cardiochirurgo Francesco Miceli spiega il suo intervento al cuore (Festival di Sanremo 2017, esclusiva)

INFARTO AL BANO, IL CARDIOCHIRURGO FRNACESCO MICELI SPIEGA L'INTERVENTO A CUI E' STATO SOTTOPOSTO IL CANTANTE DI CELLINO SAN MARCO DOPO I DUE INFARTI (FESTIVAL DI SANREMO 2017, ESCLUSIVA) - Al Bano sarà stasera tra i protagonisti della prima serata del Festival di Sanremo 2017 dopo un periodo molto particolare. Il cantante di Cellino San Marco dopo due infarti accusati durante le prove del concerto di Natale è stato operato al cuore. Abbiamo contattato il cardiochirurgo Francesco Miceli dell'Iclas di Rapallo che ci ha raccontato con precisione e professionalità qual è stato il tipo di intervento a cui è stato sottoposto Al Bano. Ecco le sue parole: "Al Bano è stato sottoposto ad angioplastica percutanea (ptca), vuol dire che gli hanno "riaperto" le arterie coronarie con un palloncino gonfiato all'interno. L'angioplastica percutanea è una procedura che si esegue in una sala di emodinamica. Viene seguita da un cardiologo emodinamista che procede, laddove si riscontri un restringimento a carico delle arterie coronarie che portano sangue muscolo cardiaco,con la riapertura delle stesse mediante il gonfiaggio di un palloncino all'interno. L'intervento viene eseguito in anestesia locale o con lieve sedazione, ha una durata variabile sulla base della difficoltà della procedura ed eventualmente si può procedere durante la stessa procedura alla stabilizzazione dell'arteria coronaria mediante l'impianto al suo interno di uno "stent" che altro non è che una rete metallica che serve a mantenere il vaso aperto più a lungo".

INFARTO AL BANO, IL CANTANTE DI SAN CELLINO SAN MARCO DOPO I DUE INFARTI SOTTOPOSTO A UN INTERVENTO AL CUORE IL DICEMBRE SCORSO (FESTIVAL DI SANREMO 2017, ESCLUSIVA) - Lo scorso 9 dicembre 2016 Al Bano Carrisi si è sentito male mentre si trovava all'Auditorium di Roma durante le prove per il concerto di Natale. L'uomo è stato portato all'ospedale dopo che la situazione si è dimostrata grave. Ha infatti accusato due infarti che l'hanno portato a un'operazione chirurgica della durata di tre ore. Uno spavento importante per il cantante di Cellino San Marco che però fortunatamente ha potuto riprendere in fretta tutte le sue attività. Tanto che appena due mesi dopo l'intervento si è ristabilito, come aveva promesso, per partecipare al Festival di Sanremo 2017. Sarà tra i cantanti che si esibiranno nella prima serata della kermesse della musica italiana. Porterà la canzone ''Di rose e di spine'' e il pubblico non vedere l'ora di sentirlo ancora cantare.

