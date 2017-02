Il Segreto / Anticipazioni dall’8 all’11 febbraio 2017: la verità su Hernando, l’annuncio di Sol e Lucas

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI DALL’8 ALL’11 FEBBRAIO 2017: LA VERITA’ SU HERNANDO – I nuovi protagonisti de Il Segreto convincono sempre di più il pubblico italiano. Le prossime puntate della soap opera spagnola porteranno a galla alcune verità su Don Hernando Dos Casas, il tutore di Beatriz che non convince Emilia, sempre più preoccupata per le sorti della ragazza. Dopo la morte della famiglia Mella, Beatriz si è trasferita a casa di Don Hernando il quale impedisce non solo ad Emilia ma anche a Matias e Prado di avere contatti con l’unica erede dei Mella. A fare compagnia a Beatriz è Elias, il chimico assunto da Hernando per lavorare all’imbottigliamento dell’acqua delle terme. Giovane, coraggioso e curioso, Elias, nel tentativo di aiutare Beatriz, comincerà ad indagare sul passato di Don Hernando cominciando ad avere un quadro più completo dell’uomo che lo ha assunto. La voce delle sue indagini, però, giungerà alle orecchie di Don Hernando il quale scaglierà la sua rabbia contro l’uomo.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI DALL’8 ALL’11 FEBBRAIO 2017: L’ANNUNCIO DI SOL E LUCAS – Sol Santacruz e Lucas Moliner sono vicini a coronare il loro sogno d’amore. Dopo la morte di Eliseo, nelle prossime puntate de Il Segreto, il dottore di Puente Vejo, con la complicità di Severo, chiederà nuovamente a Sol di diventare sua moglie. La sorella di Severo scoprirà così che le bugie raccontate da Lucas erano a fin di bene, ma è la verità? Sol e Lucas, nei prossimi appuntamenti, annunceranno il matrimonio e chiederanno a Don Anselmo di celebrarlo nella chiesa di Puente Vejo. Nonostante la gioia e la fine di tutte le preoccupazioni, però, Lucas continuerà ad essere nervoso e a comportarsi in modo misterioso facendo preoccupare la sua futura moglie. Cosa sta nascondendo, dunque, il bel dottore? La felicità di Sol e Lucas rischia nuovamente di essere compromessa?

