IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO, ANTICIPAZIONI E NEWS: ANNALISA TORNA PROTAGONISTA - Nella settimana del Festival di Sanremo molti programmi si prendono una pausa per non entrare “in conflitto” con il Festival in termini di ascolti e tra questi c’è anche “Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo”, che venerdì non andrà in onda e che tornerà su Canale 5 mercoledì 15 febbraio. La serata del venerdì non è stata finora molto fortunata per la fiction e Mediaset spera che il cambio di palinsesto faccia salire lo share. Nella quinta puntata vedremo la perfida Annalisa Bottelli tornare protagonista. Ad annunciare questo colpo di scena è stata proprio Giuliana De Sio, l’attrice che ne interpreta il suolo. Scopriremo inoltre i retroscena del matrimonio di facciata tra Annalisa e il compagno Pietro Adinolfi, uomo di picco a Roma e pronto a tutto per affermarsi politicamente. La relazione tra lui ed Elena provocherà la gelosia della stravagante Annalisa che arriverà al punto di lanciare una maledizione con la complicità della zia fattucchiera.

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO, ANTICIPAZIONI E NEWS: LINA SASTRI RACCONTA IL SUO PERSONAGGIO - Lina Sastri è una delle grandi protagoniste de “Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo” e la ritroveremo in tv il prossimo 15 febbraio con la quinta puntata della fiction. In un’intervista rilasciata a Manuel Gandin di Famigliacristiana.it l’attrice ha raccontato così il suo personaggio: “Io sono Delia, avvocata nel pieno della carriera”. La vita di Delia è invidiabile ma il colpo di scena, come sappiamo, è dietro l’angolo: “Lei è : una legale che ama la giustizia nel senso più nobile del termine e che difenderà alcune protagoniste della serie. Ha una bella famiglia, è sufficientemente ricca ma, all’improvviso, scoprirà che la sua vita sta per avere una sorpresa che ha dell’incredibile: suo marito le confessa che vuole diventare… donna. Si può immaginare lo sconvolgimento di questa donna, non capisce più niente. Poi, piano piano, realizza che l’amore va difeso al di là di ogni scelta, ben oltre il fatto specifico”.

