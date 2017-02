Isola dei Famosi 2017 / Massimo Ceccherini già pronto a lasciare l'Honduras? Fuori Dayane Mello e Andrea Marcaccini (oggi, 7 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 NEWS: TUTTI CONTRO MASSIMO CECCHERINI (OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) - Massimo Checcherini è uno dei concorrenti più forti di questa edizione dell'Isola dei Famosi 2017 e, anche se una parte del pubblico sembra apprezzare le sue numerose intemperanze, per alcuni i suoi atteggiamenti sono particolarmente indigesti. Nella serata di ieri, per l'ennesima volta, il naufrago ha infatti manifestato il bisogno di riabbracciare sua moglie e, stanco dalle numerose privazioni di Cayo Cochinos, ha espresso più volte il desiderio di voler tornare a casa. E gli spettatori potrebbero anche decidere di esaudire questo suo desiderio, considerato che attualmente è in nomination assieme a Nathalie Caldonazzo. Ecco cosa hanno scritto gli internauti di fronte ai suoi modi a volte eccessivamente teatrali. "Massimo ringrazia che al posto di Alessia non ci sia Ilary perché se ci fosse lei ti avrebbe già mandato a quel paese con 20 insulti in romano ....vattene se devi stare ogni puntata a fare il pagliaccio", "Non nutro simpatia per Nathaly però in questo televoto spero davvero che esca Ceccherini perché non se ne può più! Ma chi l'ha costretto a partecipare?". Il pubblico penalizzerà l'attore toscano?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 NEWS: FUORI DAYANE MELLO E ANDREA MARCACCINI (OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) - Si è conclusa ieri la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2017, che ha portato sul piccolo schermo di Canale 5 tante novità e anche qualche piccolo colpo di scena. Andrea Marcaccini, infatti, è stato accusato di aver mentito alla produzione dello show sulla vicenda relativa alla denuncia della sua ex, e anche se il concorrente ha spiegato che due accuse su tre sono attualmente state archiviate perché il fatto non sussiste, il game non ha potuto perdonare al concorrente di aver mentito pur di volare in Honduras. Molto dura la reazione degli altri naufraghi, soprattutto quella di Raz Degan, che ha spiegato in diretta tv che, anche non entrando nel merito della questione, avrebbe preferito salutare il suo compagno di viaggio. Sempre in tema di eliminazioni, Dayane Mello ha lasciato l'isola dopo il verdetto del televoto contro Samantha De Grenet, e nella prossima puntata sarà in studio per cercare di chiarire alcuni punti rimasti ancora oscuri sulla vicenda che ha portato Samantha De Grenet a sospettare di Nathalie Caldonazzo per la sua nomination.

