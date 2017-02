ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Nomination in diretta, Massimo Ceccherini e Nathalie Caldonazzo al televoto, l'attore minaccia di lasciare il reality

Isola dei Famosi 2017, concorrenti e diretta: Massimo Checcherini e Nathalie Caldonazzo al televoto - Le nomination caratterizzano l'ultima parte dell'Isola dei Famosi 2017. Alessia Marcuzzi cerca di esortare i naufraghi a dare il meglio, ma è l'applauso del pubblico a trasmettere ai tanti concorrenti un po' di serenità in questo momento così cupo. Massimo Checcherini sembra veramente intenzionato a lasciare il reality e ancora una volta si rivolge in maniera poco cortese a Eva Grimaldi che invece cerca di incoraggiarlo: "Hai rotto le p.", dice l'attore esasperato. Per tranquillizzare il concorrente, scende in campo anche sua moglie, che dopo aver pronunciato la parola "cucciolone" riesce a convincere suo marito a restare. Al via le nomination pubbliche per i non evoluti. Simone Susinna e Moreno nominano Nathalie Caldonazzo, il rapper rivela che è stata proprio la concorrente a richiedere la nomination, ma lei lo smentisce, "L'ho detto per scherzo, comunque va benissimo". Anche Nancy Coppola scrive sulla lavagnetta il nome della bionda showgirl "perché si lamenta di più, è quella che fa meno e in settimana mi ha offesa!". Stessa nomination anche per Malena, mentre Natalie Caldonazzo fa il nome di Massimo Ceccherini. Eva Grimaldi, per cercare di spronare Simone Susinna, fa il suo nome, mentre Massimo Ceccherini nomina Malena. La nomination di Giacomo Urtis è Giulio Base, ma il regista appare contrariato. Nathalie Caldonazzo e Massimo Checcherini sono i nominati.

Isola dei Famosi 2017, concorrenti e diretta: i naufraghi si ribellano, Checcherini vuole lasciare il reality - All'Isola dei Famosi 2017, Checcherini non perde occasione di scherzare con le persone presenti in studio, e minaccia di ritirarsi dal reality se la produzione non donerà ai naufraghi tutte le casse trasportate fino a riva. L'attore riesce a lasciare un saluto alla sua amata e per dare più enfasi al momento chiede al rapper Moreno di creare un piccolo brano in rima per sua moglie. Si cambia pagina: si ritorna a parlare dell'evoluzione dei naufraghi. Non tutti hanno ottenuto la collana e così Alessia Marcuzzi rivela ai concorrenti che solo quattro di loro potranno raggiungere l'Isola del fuoco: Raz Dega, Giulia Calcaterra, Samantha De Grenet e Giulio Base. Per tutti gli altri si apriranno le porte dell'isola delle caverne. Ma Massimo Ceccherini non ci sta, crede che la nuova spiaggia sia allo stesso tempo molto complicata e non ha intenzione di affrontarla con i morsi della fame. E di fronte alle rassicurazioni della sua amica Eva Grimaldi, l'attore risponde in maniera molto scontrosa: "Ho detto che mi ritiro, fatti un po' gli affari tuoi!". I naufraghi si ribellano, sono stanchi delle privazioni, ma Vladimir Luxuria fa notare a Nathalie Caldonazzo che dopo tutti i cocchi mangiati di nascosto è l'ultima persona che dovrebbe lamentarsi.

Isola dei Famosi 2017, concorrenti e diretta: "la strana coppia" dei non evoluti - L'Isola dei famosi 2017 riparte dalla prova ricompensa. Raz Degan e Giulio Base raggiungono una zattera in mare aperto sulla quale sono state poste delle casse dal contenuto misterioso. Tutti i vip si tuffano in acqua, ad eccezione di Massimo Checcherini, che preferisce restare a riva per dirigere le operazioni di trasporto. I vip cercano di portare le casse a riva, ma devono raggiungere almeno un minimo di quattro e sperare che in tutte vi sia il medesimo contenuto. Purtroppo, alla fine della sfida, Stefano Bettarini è costretto a constatare che il contenuto delle casse, purtroppo, non è quello che tutti speravano, di conseguenza la prova non è stata superata. si cambia pagina e in studio si discute del rapporto di odio-amore fra Eva Grimaldi e Massimo Ceccherini, che sono considerati come i nuovi Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. I loro battibecchi, infatti, hanno dominato tutte le ultime puntate in day time, fra litigi, lacrime e sostegno psicologico. I due protagonisti sorridono ripercorrendo le immagini, ma sottolineano anche la difficoltà di dover condividere gli stessi spazi. "Non vuole mai aver torto, non mi fa mai finire di parlare", dice l'attrice. "Per me lei è come una mamma", rivela lui.

Isola dei Famosi, pagelle e nomination live della seconda puntata. Chi andrà al televoto e dopo Dayane Mello chi si giocherà l'eliminazione? Una seconda puntata abbastanza movimentata quella di questa dodicesima edizione dell'Isola dei Famosi. Alessia Marcuzzi (voto 7) si è trovata subito ad affrontare la polemica sorta tra Samantha De Grenet e Nathalie Caldonazzo, causata da un malinteso creato da alcune dichiarazione di Dayane Mello (voto 8) sulla scorsa nomination. È stata proprio la modella brasiliana a perdere al televoto contro la De Grenet, una sconfitta poco apprezzata dal pubblico che sperava per lei in una nuova occasione. È stata Alessia Marcuzzi a svelare al pubblico la triste storia di Dayane Mello, mostrando che dietro alla grande bellezza c'è anche intelligenza e profondità d'animo. Pubblico spaccato anche di fronte alla squalifica di Andrea Marcaccini (voto 6). Il modello ha dovuto abbandonare l'Isola dei Famosi per non aver parlato alla produzione della delicata situazione in atto con la sua ex fidanzata; omissione che gli è costata il posto tra i naufraghi. Voto 9 invece per Valadimi Luxuria: l'opinionista ha mostrato anche in questa seconda puntata di avere una parola giusta per ogni situazione, anche se chi dichiara di trovarla un pò troppo "maestrina".

Le nomination live, Isola dei famosi 2017. Prima parte - La prova evolutiva vede i concorrenti dell'Isola dei famosi 2017 dividersi ancora una volta in due gruppi. Gli evoluti, che passeranno la prossima settimana sulla spiaggia del fuoco, sono Samantha De Grenet, Giulio Base, Raz Degan e Giulia Calcaterra, mentre Eva Grimaldi, Giacomo Urtis, Moreno, Massimo Ceccherini, Simone Susinna, Nancy Coppola, Malena e Nathalie Caldonazzo dovranno accontentarsi di restare sull'isola delle caverne. Al via le nomination, la prima a fare un nome è Samantha De Grenet, che nomina Massimo Checcherini con una strategia ben precisa: spera che il suo voto vada a vuoto. Giulia Calcaterra, invece, in palapa fa il nome di Nathalie Caldonazzo, perché crede che sia molto arrogante a causa di alcune frasi pronunciate nel corso della difficile settimana appena trascorsa. Arriva il turno di Raz Degan, che riceve una richiesta da parte di Alessia Marcuzzi, quella di essere un po' più rilassato. L'attore fa il nome di Eva Grimaldi, poiché eccessivamente lamentosa. Giulio Base, invece, raggiunge la sua postazione per nominare Nathalie Caldonazzo, poiché crede che sia poco incline al ruolo di naufraga.

