JAMIE LYNN SPEARS, LA FIGLIA MADDIE GRAVE DOPO UN INCIDENTE CON IL QUAD: È LA NIPOTE DI BRITNEY SPEARS (OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) -Sono ore drammatiche per Jamie Lynn Spears, sorella minore di Britney Spears e protagonista della serie Zoey 101: la figlia Maddie Briann Aldridge, di soli 8 anni, è infatti rimasta coinvolta in un incidente in Louisiana mentre era alla guida di un quad. La bambina, come riferisce il portale Tmz.com che ha diffuso la notizia, secondo la polizia di Tangipahoa e il portavoce della famiglia, è finita in uno stagno rimanendo incastrata sott'acqua per diversi minuti a causa della cintura di sicurezza. Per tirarla fuori è stato infatti necessario l'arrivo dei mezzi di soccorso, che hanno estratto la bambina prima di trasportarla in ospedale in elicottero. Jamie Lynn Spears e Casey Aldridge, genitori della piccola, hanno chiesto alla stampa di rispettare la loro privacy. Britney Spears, che di Maddie Briann è la zia, ha twittato ieri sera chiedendo tutte le preghiere possibili per la nipote, pubblicando sui social una sua foto. La risposta dei fan non si è fatta attendere visto che il post ha ottenuto per il momento oltre 9.000 retweet e più di 38.000 likes. Clicca qui per il tweet della popstar!

© Riproduzione Riservata.