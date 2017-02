KEANU REEVES, JOHN WICK 3: IN CANTIERE IL TERZO CAPITOLO DELLA SAGA -Tutti i fan di Keanu Reeves potranno finalmente gioire, in attesa del secondo film della serie dedicata a John Wick, il terzo capitolo della saga è attualmente in lavorazione. L'attore 52 enne è stato infatti avvistato a Berlino nella giornata di ieri con regista Chad Stahelski presso l'hotel De Rome, dove ha discusso su alcuni dettagli sulla terza parte della saga; ma di recente ha anche rilasciato una serie di dichiarazioni all'Entertainment Weekly, spiegando alcun dettagli sulla sua partecipazione come protagonista: "Per quanto riguarda John Wick, assolutamente! Amo il personaggio e il suo mondo. In ogni caso ho la possibilità di fare un nuovo capitolo grazie all'ascolto del pubblico. Se a loro piacerà ciò che abbiamo fatto - e si spera che sia così, incrociamo le dita - ho ancora molto da approfondire. E se loro gradiranno avrò la possibilità di continuare la storia del personaggio e del suo mondo". Keanu Revees, nel corso della sua lunga intervista, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sul secondo capitolo della fortunata saga: "Parte circa cinque giorni dopo rispetto alla chiusura del primo capitolo. La storia parla di qualcuno che tornerà dal passato di John (...) E se John non farà ciò che lui gli ordinerà, potrebbe morire". Se volete visualizzare l'intervista, potete cliccare qui.

