L'ODORE DELLA NOTTE/ Su Rai Movie il film con Valerio Mastandrea e Giorgio Tirabassi

L'ODORE DELLA NOTTE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 7 FEBBRAIO 2017: IL CAST - L'odore della notte è il film in onda su Rai Movie oggi, matedì 7 febbraio 2017 alle ore 23.20. Una pellicola prodotta nel 1998 che è stata diretta dal regista italiano Claudio Caligari. All'interno della pellicola è facile notare il vasto cast di attori ed attrici famose conosciute a livello nazionale. Tra i protagonisti troviamo Valerio Mastandrea e Marco Giallini, rispettivamente nel ruolo di Remo Guerra e Maurizio Leggeri. Insieme a loro, poi, figurano anche il cantante Little Tony, che interpreta se stesso, mentre Giorgio Tirabassi è Roberto Salvo ed Elda Alvigini veste i panni di Michela. Questa pellicola cinematografica di genere drammatico, ha visto più volte la sua visione nei vari canali del panorama nazionale e regionale. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

L'ODORE DELLA NOTTE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 7 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il protagonista di questo film è Remo Guerra, che svolge la professione di poliziotto a Roma, ma ciò non toglie la sua seconda personalità che lo porta ad essere un lesto furfante durante la notte. Così nella capitale italiana, Remo insieme ai suoi amici ha formato una banda criminale che va a derubare diverse abitazioni e persone. Esso fa ciò nel nome di un riscatto sociale per tutti coloro che sono vittime del sistema in cui vivono, ma nel fare ciò utilizza metodi poco consoni, ossia pericolose minacce e violenza senza freni. Il poliziotto Remo è un uomo cresciuto nelle borgate romane alla fine degli anni 70, così con la sua banda mette in atto questi piani malavitosi. Alla fine il protagonista apre un bar nella zona periferica della città. Ciò però non serve a cancellare quanto di cattivo ha fatto per riuscire ad arrivare a questo punto della sua vita. Così il film quando sta per volgere al termine vede lo stesso poliziotto che di notte ha commesso diversi reati, pagare con la galera.

