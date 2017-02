LODOVICA COMELLO / “Il cielo non mi basta”: sul palco per cantare di un amore impossibile (Festival di Sanremo 2017, prima serata 7 febbraio)

LODOVICA COMELLO, IN GARA TRA I BIG CON “IL CIELO NON MI BASTA”: IL SUO RITORNO ALLA MUSICA DOPO TANTA TV (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA) – Tra i cantanti in gara nella categoria Big di questa edizione 2017 del Festival di Sanremo che come noto viene condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi ovviamente sulla prima rete Rai, c’è l’apprezzata Lodovica Comello che si propone con il brano “Il cielo non mi basta”. Un brano scritto da Federica Abbate, Antonio Di Martino, Dario Faini e Fabrizio Ferraguzzo. La stessa Comello nel corso dell’intervista rilasciata a Radio Festival di Radio 105 ha sottolineato come per lei questa partecipazione al Festival di Sanremo sia un ritorno al mondo della musica dopo una lunga esperienza televisiva molto fortunata “Il cielo non mi basta è una canzone che parla d’amore, anche se ne parla in maniera particolare perché è un amore impossibile e che ve di piccoli momenti rubati. È propri per questo, un amore unico ed irripetibile. Ognuno potrò interpretarlo come meglio crede”.

LODOVICA COMELLO, IN GARA TRA I BIG CON “IL CIELO NON MI BASTA”: LA CARRIERA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA) – Lodovica Comello è una giovanissima promessa classe 1990, nata a San Daniele del Friuli e già dalla tenera età abituata a stare sotto i riflettori. Grazie alle precoci lezioni di danza e di chitarra, si avvicina al mondo della musica, al quale tutt'oggi è legata. Studia canto da quando aveva undici anni, ha anche frequentato il MAS di Milano. E' grazie a questa collaborazione che è stata scelta come corista e parte del corpo di ballo nei musical Il mondo di Patty. Un gran successo per lei. Nel 2011 vola a Buenos Aires per frequentare un corso intensivo di spagnolo al fine di ricoprire il ruolo di Francesca nella famosa produzione Violetta di Disney Channel. Instancabile, Lodovica ha all'attivo anche una webserie intitolata Il videoblog di Francesca ed una produzione musicale dal titolo Ti credo. Amante della scena e dell'arte, la giovane ha una buona possibilità di piazzarsi nei primi posti di questo Festival di Sanremo. La sua canzone si chiama Il cielo non mi basta e Lodovica tornerà a cantare in italiano, dopo le sue performances in spagnolo per il mercato latinoamericano. Molto fortunata è anche il game show che conduce dal 5 settembre 2016 su TV8, ovvero il divertente Singing in the Car. E' dunque sempre la musica ad avere un ruolo preponderante nella sua vita professionale. Per gli amanti dei talent, la troviamo anche nello show Kid's Got Talent, alle prese con delle piccole promesse straordinariamente dotate.

