LUCA E PAOLO / Ospiti della kermesse musicale: il duo presto in tv con una nuova serie (Festival di Sanremo 2017)

LUCA E PAOLO, OSPITI DELLA KERMESSE MUSICALE: IN AUTUNNO IN TV CON LA SERIE “IMMATURI” (FESTIVAL DI SANREMO 2017) – Tra poche ore va in onda su Rai 1 l’appuntamento con la 67^ edizione del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti in collaborazione con Maria De Filippi. Una serata particolarmente densa di musica e di ospiti come nel caso del duo comico composto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu meglio conosciuto dal pubblico con il nome d’arte di Luca e Paolo. Due amati personaggi televisivi che nel corso di questa stagione sono stati protagonisti dell’ultima edizione del programma comico Colorado che li ha visti nei panni di conduttori. In questo 2017 tuttavia sembrano esserci tanti altri progetti che accomuneranno i due artisti ed in particolare, come loro stessi hanno evidenziato nel corso della conferenza stampa tenutasi a Piacenza presso Palazzo Galli nell’ambito della rassegna Liberi di scegliere, una serie televisiva: “Abbiamo girato la serie Immaturi che andrà in onda su Mediaset in autunno. E fondamentalmente direi che è l’unica cosa certa.. per ora”.

LUCA E PAOLO, OSPITI DELLA KERMESSE MUSICALE: IL CONCETTO DI LIBERTÀ (FESTIVAL DI SANREMO) – Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri hanno presenziato con il giornalista Massimo Bordin presso Palazzo Galli di Piacenza, alla conferenza stampa di presentazione del festival della cultura “Liberi di scegliere”. Parlando di libertà e del neo Presidente americano Donald Trump, i due comici hanno offerto molteplici spunti raccontando ad esempio come spesso la libertà sia vincolata all’autosufficienza economica ed in particolare di come abbiano speso il primo stipendio bevendo vino in un ristorante: “Il primo assegno arrivò con la canzone ‘Alla console Mimmo Amerelli’, grande successo degli anni Novanta e lo spendemmo bevendo vino al ristorante”. Luca chiamato in causa sul tema Trump ha quindi sottolineato: “Certamente è un uomo che solleva molti dubbi e io personalmente ne ho parecchi, però è un presidente legittimamente eletto quindi non possiamo fare altro che aspettare e vedere cosa farà”. Paolo invece ha scherzato: “A me personalmente piacciono invece molto i suoi capelli, un uomo con capelli così chissà cosa ha in serbo”.

LUCA E PAOLO, OSPITI DELLA KERMESSE MUSICALE: LA CARRIERA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) – Luca ha esordito a teatro nel 1986 con una compagnia dialettale con la quale inizierà a lavorare in pianta stabile dopo essersi diplomato presso la scuola di recitazione del Teatro stabile di Genova. Nel 1991 conosce Paolo ed ha inizio una collaborazione che li porterà a far parte del gruppo cabarettistico Cavalli marci assieme a Dado. Prendono parte al programma Ciro, mentre nel 1999 sono nel cast della pellicola E allora mambo! di Lucio Pellegrini con il quale bisseranno nell’anno seguente con il film Tandem. Tra gli altri programmi televisivi a cui prendono parte esclusivamente come coppia ricordiamo MTV Trip, Mai dire gol, Le Iene di cui saranno anche conduttori, Scherzi a parte, Striscia la notizia e Colorado. Al cinema recitano in Immaturi di Paolo Genovese e nel seguito Immaturi – Il viaggio ed in Un fidanzato per mia moglie di Davide Marengo, mentre in televisione riescono ad avere un certo successo soprattutto con la sitcom Camera Caffè andata in onda dal 2002 al 2013.

© Riproduzione Riservata.