LUCA LAURENTI IMITA BARBARA D'URSO / Video, Avanti un altro: la conduttrice avrà gradito la parodia? (oggi, 7 febbraio 2017)

LUCA LAURENTI IMITA BARBARA D'URSO, IL VIDEO DELLA PARODIA (OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) - Gonna nera, tacchi, camicia bianca e parrucca bionda. Si è presentato così, vestito da donna, Luca Laurenti ieri sera nel corso della trasmissione Avanti un altro. Il comico e attore ha imitato Barbara D'Urso, la nota conduttrice del programma Pomeriggio 5, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5, e di Domenica Live, il contenitore del pomeriggio della domenica sempre sulla rete Mediaset. Luca Laurenti non si è solo vestito da Barbara D'Urso ma ha anche cercato di replicare la gestualità. Laurenti ha poi condito la performance con alcune frasi che la presentatrice ripete spesso, come quella con la quale saluta i suoi telespettatori: "Con il cuore!". L'imitazione di Barbara D'Urso è stata scelta perché una delle domande per la concorrente in gara in quel momento riguardava proprio il vero nome della conduttrice. All'anagrafe infatti Barbara D'Urso si chiama Maria Carmela e questo era una delle due opzioni di nomi per la risposta alla domanda. Il conduttore di Avanti un altro! Paolo Bonolis ha lasciato campo libero alla sua spalla Luca Laurenti facendolo sedere al suo posto, così travestito, per poter fare la domanda alla concorrente. Bonolis ha comunque ha colto l'occasione dell'imitazione di Luca Laurenti a Barbara D'Urso per lanciare una frecciatina alla collega: "Ah, comunque grazie che quando saluti dici sempre che dopo veniamo noi!". Chissà come Barbara D'Urso avrà preso questa imitazione e se si sarà divertita. Clicca qui per vedere il video.

