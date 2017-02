MARIA DE FILIPPI/ All'Ariston da conduttrice: come se la caverà? (Festival di Sanremo 2017, prima serata 7 febbraio)

MARIA DE FILIPPI, ESORDIO ALL'ARISTON DA CONDUTTRICE: MAURIZIO COSTANZO CREDE IN LEI (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA 7 FEBBRAIO) - Oggi, 7 febbraio, andrà in onda su Rai Uno la prima serata del Festival di Sanremo 2017 e tutti i riflettori sono puntati su Maria De Filippi. La regina delle reti Mediaset, fin dalla conferenza stampa di presentazione della kermesse sanremese, non ha fatto mistero di essere molto in ansia per la sua partecipazione all'Ariston, ammettendo di aver accettato l'offerta di Carlo Conti soltanto per la grande fiducia riposta nel collega toscano. Anche più recentemente, durante L'Intervista di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi ha ammesso le sue paure rispetto all'edizione del Festival di Sanremo 2017:"A me fa paura Sanremo, è una grande macchina della Rai". A dare coraggio alla conduttrice è stato proprio il marito, autore dell'intervista, che pur senza nascondere il fatto che anche lui sarà in ansia davanti al televisore, ha chiarito:"Credo sia giusto che tu lo faccia, è una sfida per te. Sono sicuro che lo farai bene. Sai che sono un ansioso da anni, ma sono sicuro che andrai benissimo".

MARIA DE FILIPPI, ESORDIO ALL'ARISTON DA CONDUTTRICE: COME SE LA CAVERÀ? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA 7 FEBBRAIO) - Prima serata da conduttrice del Festival di Sanremo 2017 per Maria De Filippi, il personaggio più atteso di questa edizione all'Ariston. La notizia della partecipazione della regina delle reti Mediaset è stata annunciata l'11 gennaio durante la conferenza stampa di presentazione del Festival, e ha creato di certo molto clamore nonostante la De Filippi avesse calcato già in passato il prestigioso palco del Teatro Ariston. Nel 2009, infatti, Maria ha vestito i panni di valletta nella serata finale della fortunata ed apprezzata edizione condotta da Paolo Bonolis. Per l'occasione la De Filippi aveva effettuato tre cambi d'abito mostrando la sua grande femminilità, spesso celata, ma quest'anno ha già annunciato di essere contraria ad effettuare più cambi. A fornire ulteriore sobrietà alla sua persona, si è aggiunta la decisione di compiere un gesto singolare e apprezzato: quello di non percepire alcun compenso per la mansione che andrà a ricoprire. Risale a pochi giorni fa, un'altra piccola incursione della De Filippi sulle reti Rai, precisamente su Rai 3, dove è intervenuta telefonicamente durante la trasmissione "Che tempo che fa" in un simpatico siparietto con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. La comica torinese ha coinvolto la De Filippi in una gag dove imitava la voce dell'uomo delle caverne, ed ha mostrato in tempo reale quanto fosse simile ai suoni gutturali emessi dalla conduttrice Mediaset appena sveglia la mattina. I due conduttori Rai inviano comunque il loro in bocca al lupo alla collega dicendole che la seguiranno in questa sua esperienza e faranno il tifo per lei. Questo gesto contribuisce a dare un altro piccolo segnale della fine delle ostilità tra Rai e Mediaset.Maria De Filippi ha iniziato la sua carriera televisiva proprio nel Biscione nel 1992, ed è rimasta a queste sempre contrattualmente fedele (a parte delle piccole incursioni in Rai). La prima trasmissione da lei condotta è stata "Amici", che alle origini era un talk show, e che è gradualmente passata dalla fascia pomeridiana a quella serale. La De Filippi è diventata conduttrice e autrice di numerose trasmissioni di successo come "Uomini e donne", "C'è posta per te" e "Amici di Maria De Filippi", oltre ad aver fondato nel 2013 la web tv "Witty". Molto amata dal pubblico, Maria è popolare anche per la sua maniera di condurre molto sobria, garbata ed essenziale. Nel 1997 ha ricevuto un Telegatto che l'ha decretata "Personaggio femminile dell'anno". Nata a Milano nel 1961, la De Filippi si è laureata in giurisprudenza con l'intento di intraprendere la carriera di magistrato. Per un caso della vita, in un convegno a Venezia sul tema della pirateria informatica, ha incontrato Maurizio Costanzo che in quell'occasione le offrì un posto come sua assistente. Questo incontro le ha di fatto cambiato la vita, sia dal punto di vista personale che professionale. Oltre ad aver intrapreso la carriera televisiva, la De Filippi ha intrecciato infatti una relazione sentimentale con Maurizio Costanzo, da poco separatosi dalla conduttrice Marta Flavi. Dopo cinque anni di fidanzamento arrivano le nozze, che sono le quarte per Costanzo e, non avendo avuto figli propri, nel 2004 adottano un bimbo di dodici anni, Gabriele. Non ci resta che aspettare l'inizio del Festival di Sanremo per vedere come se la caverà nella veste di co-conduttrice ma, considerando la stoffa e la pluriennale esperienza, si preannuncia un grande successo.

© Riproduzione Riservata.