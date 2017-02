MASSIMO CECCHERINI / Il comico abbandona il reality show? La fuga in diretta poi... (L'Isola dei Famosi 2017, seconda puntata)

MASSIMO CECCHERINI, IL COMICO LASCIA IL REALITY? LA FUGA IN DIRETTA POI... (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA) - Massimo Ceccherini potrebbe a sorpresa lasciare il programma dopo che gli è stato comunicato di non essere ancora evoluto e che dovrà vivere nell'isola della caverna per una settimana. Non ci è stato ancora, perchè era in quella dei primitivi, ma gliel'hanno descritta come ancora peggiore di quella dove è stato senza una protezione dalla pioggia. Ci mette il carico poi Nathalie Caldonazzo che quando dallo studio cercano di tranquillizzare Massimo Ceccherini sottolinea come è vero che è dura senza mangiare e chiede almeno la possibilità di utilizzare il fuoco. Di certo sarà una settimana dura, che inizia sotto i punti di vista peggiori. Alessia Marcuzzi è costretta a mandare la pubblicità per capire se Massimo Ceccherini davvero deciderà di abbandonare il programma una volta per tutte o no. La sensazione però è che si farà di tutto per cercare di fargli cambiare idea e che poi starà a lui decidere.

MASSIMO CECCHERINI, IL COMICO LASCIA IL REALITY? LA FUGA IN DIRETTA POI... (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA) - Massimo Ceccherini minaccia ancora una volta di ritirarsi a L'Isola dei Famosi 2017. Il comico ancora una volta vuole abbandonare dopo che scopre di non essere evoluto e di dover andare nell'isola della caverna. L'attore si alza ed esce dalla Palapa, pronto ad abbandonare al gioco. Stefano Bettarini lo va a riprendere, riportandolo in studio e Alessia Marcuzzi cerca di rincuorarlo. L'uomo dice che a cinquanta anni non ha la forza per andare avanti anche se sorge spontaneo il punto di domanda del perchè abbia deciso di partecipare a un reality che aveva già fatto dieci anni fa e che sapeva fosse veramente duro. L'uomo è molto deluso perchè sa che i suoi colleghi naufraghi hanno già vissuto su quell'isola che a lui è sconosciuta, ma che gli hanno descritto come terribile. Staremo a vedere come si comporterà ora Massimo Ceccherini che è rimasto senza parole e ha sottolineato che nessuno può obbligarlo a rimanere contro voglia a Cayo Cochinos in Hondursa.

© Riproduzione Riservata.