MAURIZIO CROZZA/ La copertina del Festival: satira politica o musicale? (Sanremo 2017, prima serata 7 febbraio)

MAURIZIO CROZZA, AL COMICO LA COPERTINA DELL'ARISTON: QUALI IMITAZIONI FARÀ? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA 7 FEBBRAIO) -Maurizio Crozza è pronto a far divertire il pubblico dell'Ariston nella prima serata del Festival di Sanremo 2017. In attesa di assistere in diretta su Rai Uno alla sua "copertina", sono già iniziati i pronostici per cercare di capire quali imitazioni farà il comico genovese. Se dovesse decidere di rischiare una nuova contestazione, come quella del 2013 quando imitò Berlusconi sotto elezioni, potrebbe ad esempio decidere di indossare i panni di Paolo Gentiloni, ma in questo caso è difficile che resista alla tentazione di impersonare Renzi o il suo rivale nel Pd (Pierluigi Bersani, "siam mica qui..."). Dal momento che la sua copertina è prevista ad ora tarda, Crozza potrebbe addirittura decidere di rispolverare un personaggio cult come Gigi Marzullo ("Siamo qui, amici della notte"), ma quel che è certo considerando la bravura di Maurizio è che il suo sarà certamente un intervento "straordinErio" (cit. Arrigo Sacchi, ndr).

MAURIZIO CROZZA, AL COMICO LA COPERTINA DELL'ARISTON: SATIRA POLITICA O MUSICALE? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA 7 FEBBRAIO) - Maurizio Crozza è uno dei nomi più attesi della prima serata del Festival di Sanremo 2017 in onda oggi, 7 febbraio, su Rai Uno. Il comico genovese, fortemente voluto da Carlo Conti, sarà presente in tutte le serate della kermesse musicale, e c'è già chi si chiede se la sua satira sarà politica o musicale. Quest'anno, il comico proporrà le sue celebri "copertine": ma se di solito queste aprono le serate, come dimostrato in Ballarò o DiMartedì, a Sanremo per gustarsele bisognerà attendere le 23.00 circa. Maurizio Crozza non è nuovo al festival di Sanremo: già nel 2013 era approdato al Festival, tuttavia fu un momento increscioso poiché il noto comico e conduttore televisivo italiano improvvisò un'imitazione nei panni di Silvio Berlusconi, che provocò l'ira dei presenti. Fu un momento imbarazzante, che nemmeno il presentatore di allora (Fabio Fazio) riuscì a gestire. Dopo l'addio a La7, Maurizio Crozza è pronto a debuttare sul gruppo Discovery, al quale appartengono canali come Real Time e Dmax: l'esordio avverrà molto probabilmente agli inizi del mese di marzo con un nuovo show tutto da scoprire. Nato a Genova nel 1959, Crozza ha iniziato la sua carriera molto giovane, grazie al gruppo comico genovese chiamato Brocoviz, debuttando nei palinsesti della Rai. Ha lavorato anche per Mediaset, nel programma Mai Dire Goal, accanto al trio comico Gialappa's Band, ma è su La7 che ha ottenuto i maggiori successi di ascolti con Crozza nel paese delle meraviglie, Crozza Italia e Crozza Alive. Diverse volte Crozza è stato criticato: nel lontano 2005, a causa di un'imitazione del papa che ha indignato gran parte della critica durante un episodio del programma "Crozza Italia". Il "Crozzismo" è il termine attraverso cui si indicano le reazioni dei politici imitati da Maurizio Crozza stesso.

