MORENO VIDEO, FREESTYLE DEL RAPPER IN DIRETTA: MA L'ESPRESSIONE DI RAZ DEGAN È TUTTA UN PROGRAMMA...(ISOLA DEI FAMOSI 2017) - Per Moreno Donadoni si sa: ogni occasione è buona per dare libero sfogo alla passione per il rap, anche in Honduras, dove l'ex concorrente di Amici sta partecipando a Isola dei Famosi 2017. Ma cosa succede quando in diretta su Canale 5 si improvvisano delle strofe accanto a Raz Degan? Il risultato può essere esplosivo. Ma facciamo un po' d'ordine: ieri il rapper in collegamento con Alessia Marcuzzi ha voluto salutare lo studio con una prova di freestyle. Così ha iniziato ad intonare:"Ciao da Morenitos, il Mosquitos. Sai cos'è successo? Adesso te lo dico! Siamo in una caverna come fossi Fred Flinstones ma nonostante questo sempre avanti, insisto! Non ho superato la prova d'ingegno, testa di rapa: spero di rifarmi alla prossima Palapa. Lo sai il motivo per la quale non mi lamento per niente? Perché al momento in Italia sta soffrendo troppa gente. Ma se parli di freestyle ho ancora i codici, per affrontare l'Isola e i Famosi 12!". Fin qui niente di strano: qualche lieve incertezza durante l'esibizione improvvisata, ma nulla da sottolineare, fatta eccezione per un primo piano che la regia di Roberto Cenci è riuscita ad immortalare, quello di Raz Degan. Il naufrago, durante il rap di Moreno è apparso visibilmente perplesso e sconcertato: ed è stata proprio la sua espressione a far sì che durante il freestyle di Donadoni lo studio scoppiasse in una sonora risata. A confermarlo è stata la stessa Alessia Marcuzzi, che una volta terminata la prova di Moreno ha commentato:"Sei stato bravissimo, però scusami: ho visto un primo piano della faccia di Raz Degan e mi è venuto un pochino da ridere! Era un po' perplesso Raz!". Cosa avrà pensato l'attore durante l'esibizione del compagno naufrago? Clicca qui per il video del freestyle di Moreno con il primo piano emblematico di Raz Degan!

