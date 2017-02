Manuel Vallicella odia le donne/ Uomini e donne: per otto anni le ho solo usate, con rabbia (oggi, 7 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, MANUEL VALLICELLA SHOCK DICE DI ODIARE LE DONNE (OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) - Sembra destinata a far molto discutere l'esterna che hanno avuto Manuel e Francesca di Uomini e Donne, e per un motivo ben preciso: le dichiarazioni shock che Manuel ha fatto alla ragazza riguardo il suo rapporto con il mondo femminile. Dopo un'inizio di conversazione un po' finto e forzato - ma li perdoniamo perché hanno la telecamera a cinque centimetri dalla faccia - i due hanno iniziato a lasciarsi andare e a confidarsi le storie passate. Manuel Vallicella ha confidato a Francesca che non è fidanzato da otto anni (quindi presumiamo che si sia lasciato a 21 anni circa, molto giovane) e pare sia rimasto così scottato da quella storia che non ha mai più voluto una ragazza. "Per molto tempo ho odiato le donne", ha ammesso candidamente. Una frase non molto carina, che è stata preceduta da un'altro periodo altrettanto infelice rivolto a Francesca: "Non riesco a dominarti". Insomma, Manuel non ne ha azzeccata una.

UOMINI E DONNE, MANUEL VALLICELLA SHOCK DICE DI ODIARE LE DONNE. LA VITA (OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) - Classe 1987, Manuel Vallicella è approvato nel 2016 a Uomini e Donne, prima come corteggiatore di Ludovica, per poi tornare in qualità di tronista. Sembra che non abbia avuto un'infanzia felicissima, i suoi genitori hanno divorziato e non vede da tempo suo padre. Fa l'operaio da quando ha sedici anni e anche con i suoi fratelli ha sempre avuto un rapporto conflittuale, che sembra però abbia recuperato con il tempo. Da ragazzo ha giocato nell'Hellas Verona prima di lasciare da parte la carriera calcistica e dedicarsi ad altri lavoro, anche se dopo Uomini e Donne per lui potrebbe aprirsi la carriera televisiva. Adesso dice che vorrebbe sistemarsi e trovare una fidanzata dopo la terribile delusione d'amore ricevuta a 21 anni, che lo ha portato a "odiare le donne", come dice lui. Certo che a trent'anni suonati ci si aspetta che si siano superati certi eventi...

