Maria De Filippi ha la febbre / Video, Arisa le consiglierà i farmaci per essere sul palco del Festival di Sanremo 2017?

Sanremo 2017, Maria De Filippi è malata: salta l'esordio al Festival? Tutti gli aggiornamenti - Maria De Filippi ha la febbre a 38! È questo l'annuncio prima smentito da Carlo Conti nella Conferenza Stampa di poche ore fa e poi, proprio qualche minuto dopo, confermato da Betti Soldiati, ufficio stampa della conduttrice. Sarà stata l'emozione, il particolare stress di questi giorni, eppure fatto sta che Maria De Filippi è rimasta in albergo per riposare e rimettersi in vista dell'esordio di questa sera. Una notizia che ha tuttavia non poco preoccupato chi attende con ansia di vederla scendere dalla famosa scalinata dell'Ariston con indosso il primo dei cinque abiti di Givenchy. Carlo Conti, dal canto suo, non è apparso particolarmente preoccupato nel corso della Conferenza Stampa di oggi. Maria De Filippi starà a riposo e, con tutte le cure necessarie, cercherà di rimettersi in piedi in vista di questa sera. Sembra quindi molto improbabile la possibilità che la regina di Canale 5 manchi a questo importante appuntamento.

Maria De Filippi con la febbre prima dell'esordio di Sanremo 2017: stesso destino di Arisa? - Maria De Filippi come Arisa si potrebbe quasi dire. Per chi ben ricorda, anche la cantante - che solo pochi anni fa fu la valletta di Carlo Conti proprio al Festival Di Sanremo - ebbe dei lievi problemi di salute nel corso della kermesse canora, che la portarono ad assumere dei farmaci per essere in forma in vista della conduzione accanto a Conti. In quel caso non mancò un divertente siparietto, durante il quale Arisa ammise di "essere sotto anestetico" che la confondeva, motivo per il quale aveva difficoltà a leggere correttamente il gobbo. In realtà la cantante aveva assunto degli antidolorifici presi a causa di un acuto dolore alla gamba. Un siparietto, quello dell cantante, che scatenò l'ilarità di Carlo Conti e del pubblico, soprattutto quando Arisa, parlando del farmaco datole dal dottore, ha dichiarato: "Lo consiglio a tutti!". In ricordo di questo episodio, ci si chiede ora quali saranno le condizioni di Maria De Filippi questa sera. E soprattutto... Maria de Filippi si farà consigliare le medicine da Arisa?

