Masterchef Italia 6 / Ed. 2017, anticipazioni e news: i fan napoletani giudicano Cracco, Barbieri, Bastianich e Cannavacciuolo (oggi, 7 febbraio 2017)

MASTERCHEF ITALIA 6 ED. 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS 7 FEBBRARIO 2017: I FANS NAPOLETANI GIUDICANO CRACCO, BARBIERI, BASTIANICH E CANNAVACCIUOLO - Nell’ultima puntata di Masterchef Italia 6 abbiamo visto i cuochi amatoriali sfidarsi nello scenario mozzafiato offerto dal golfo di Napoli. Per Antonino Cannavacciolo è stato emozionante tornare nella sua città e conoscere un grande campione di canottaggio come Giuseppe Abbagnale. La presenza dello chef napoletano e dei suoi colleghi sul lungomare del capoluogo partenopeo non è passata inosservata e molti fans della trasmissione si sono fermati per osservare da vicino le due brigate e i giudici. Un video pubblicato sul sito del cooking show ci mostra i loro commenti. Ad aprire il filmato è però Bruno Barbieri, che commenta ironico: “Siamo a Napoli, a casa di Antonino, dovevano esserci centinaia di migliaia di fans ma non li hanno fatti entrare”. Pochi o tanti i fans c’erano e non hanno mancato di dare un loro giudizio ai veri protagonisti del programma: Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich, Carlo Cracco e Bruno Barbieri.

MASTERCHEF ITALIA 6 ED. 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS 7 FEBBRARIO 2017: BARBIERI IL PIÙ RAFFINATO, BASTIANICH FISSATO CON LE MEATBALLS - Quando si parla dei giudici di Masterchef Italia 6 ogni telespettatore ha il suo preferito. In occasione della prova in esterna a Napoli la produzione del cooking show ha voluto intervistare i fans del programma che vivono nella città partenopea per chiedere la loro opinione sui singoli giudici. Per Antonino Cannavacciuolo, che “gioca in casa”, è facile capire perché ci siano solo attestati di stima: “Un gigante buono”, “Un totem della cucina”, “Un napoletano doc”, “Mi piace perché e napoletano come noi”. Fa il pieno di consensi anche Cracco ma qualcuno sottolinea la sua severità: “Carlo Cracco è un mito”, “Super affascinante”, “Però è anche molto severo”,”È il giudice filosofeggiante”. Barbieri appare come il giudice che più di tutti sa distinguersi: “Barbieri è il più stiloso di tutti”, “È il più bravo”, “È il più raffinato”, “È il più cattivello”. Pensando a Bastianich il pensiero dei napoletani non poteva che andare alle mitiche meatballs: “Bastianich è un fenomeno”, “È un bell’uomo”, “È fissato con le meatballs”. Clicca qui per vedere il video con le interviste.

