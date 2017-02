NICOLA SAVINO/ Conduttore del Dopofestival: "Faremo i ragazzacci! " (Festival di Sanremo 2017, prima serata 7 febbraio)

NICOLA SAVINO, CONDUTTORE DEL DOPOFESTIVAL: CONFERMA AL TIMONE DEL PROGRAMMA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA 7 FEBBRAIO) -Nicola Savino conduce il Dopofestival a partire da oggi, prima serata del Festival di Sanremo 2017 in onda su Rai Uno. Ma cosa c'è da aspettarsi dal programma che analizzerà e commenterà quanto accadrà sul palco dell'Ariston. In un'intervista concessa a La Repubblica alla vigilia del Festival, Nicola Savino ha confermato di non avere "buone intenzioni":"Il Dopofestival è l’opposizione al governo, quindi faremo i ragazzacci". Savino ha anche espresso le sue impressioni rispetto alle canzoni in gara dopo un primo ascolto:"Le canzoni le ho sentite, sono quello che ti aspetti: Ron fa Ron, Gigi D’Alessio fa Gigi D’Alessio e Al Bano fa Al Bano". Tra le più belle Savino inserisce "Quelle di Fiorella Mannoia e Ermal Meta, ma le canzoni di alcuni ragazzi devono sbocciare, il valore lo capiremo solo ascoltandole e riascoltandole". Sulla coppia Conti-De Filippi azzarda:"Spero che non finiscano le serate rapidamente: sono molto asciutti, veloci. Carlo ha scelto come partner la numero uno, è un patto del Nazareno più efficace di quello che c’è stato". Poi la speranza riguardante proprio i conduttori:"Speriamo di averli ospiti. Carlo dice sempre che è già stato in onda per tutta la serata, sarebbe bello che Maria se fosse dei nostri. Abbiamo un’idea per coinvolgerla, ma sarà una sorpresa".

NICOLA SAVINO, CONDUTTORE DEL DOPOFESTIVAL: CONFERMA AL TIMONE DEL PROGRAMMA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA 7 FEBBRAIO) - Conferma al timone del Dopofestival per Nicola Savino, il conduttore che a partire da oggi si occuperà di commentare il Festival di Sanremo 2017 condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi su Rai Uno. Questo ragazzo nato a Lucca ma cresciuto a San Donato Milanese, muove i suoi primi passi come presentatore radiofonico. Sin dal 1984 infatti comincia a collaborare con alcune radio sia come speaker che come autore. Dopo alcuni anni di gavetta, durante i quali si fa le ossa, approda a Deejay chiama Italia. Da quel momento in poi inizia per Savino un grande successo che lo porterà a lavorare in televisione e nel cinema. Sul piccolo schermo si dedica inizialmente a una serie di imitazioni esilaranti di alcuni vip (ricordate Galeazzi?), per poi diventare autore di diversi programmi televisivi di successo. Ha scritto, ad esempio, alcune edizioni di Zelig e Zelig Off e anche Le Iene, tanto per citarne alcuni. Partecipa, invece, in prima persona ad altri programmi come Quelli che il calcio e dirige un'edizione dell'Isola dei Famosi insieme a Vladimir Luxuria. Insomma un personaggio versatile capace di fare intrattenimento e coinvolgere il pubblico, con spiccate doti di presentatore. Qualità messe in mostra già nella scorsa edizione del Dopofestival, durante la quale Savino è riuscito ad intrattenere e a divertire anche a notte fonda. Del resto presentare un Dopofestival non è affatto facile: manca infatti quell'elemento di spettacolarizzazione che caratterizza il palco dell'Ariston e si è esaurita, inoltre, anche la curiosità del pubblico per le canzoni e per la conduzione della gara vera e propria. Nicola Savino ha però dimostrato di avere le carte in regola per portare a compimento questo difficile incarico: gli ascolti lo premieranno anche in questa edizione?

