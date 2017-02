OROSCOPO 2017 / Paolo Fox, pronostici su LatteMiele di Febbraio 7 Gennaio: i Pesci sottotono, cautela in amore per la Bilancia

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017, LE PREVISIONI A LATTE E MIELE DI OGGI, 7 FEBBRAIO - Latte e Miele diventa anche oggi, martedì 7 febbraio, un'occasione di incontro con Paolo Fox ed il suo Oroscopo 2017. Le previsioni del celebre astrologo sono pronte a svelarci ogni mistero su tutti i segni dello Zodiaco, rinnovati da nuovi transiti planetari. I nati dei diversi segni potranno conoscere quindi se sarà un m0mento positivo per l'amore, come sembra stia accadendo ai Gemelli, oppure se dovranno adottare una visione più ottimista, come nel caso dello Scorpione. Il Toro vive un momento positivo, ma non dal punto di vista economico, mentre il Leone sente la carenza di quella competizione che spesso lo smuove ad inseguire la preda del momento. La Bilancia potrebbe invece vivere un momento di difficoltà, dovuto anche ai nuovi amori che potrebbero rivelarsi finti. Intanto, il Sagittario continua a cercare di recuperare il tempo perso e molti hanno deciso di operare dei cambiamenti in diversi campi della loro vita. E mentre l'Acquario sembra prendere tempo, soprattutto in amore, i Pesci sono stanchi a causa dei troppi impegni. Infine la Vergine punta sul lavoro, sfruttando ogni situazione per mostrare il proprio valore, mentre l'Ariete si sente deluso ed affronterà la sua giornata sottotono.

Vediamo di seguito il dettaglio dell'Oroscopo 2017 di Paolo Fox. ARIETE - Per i nati del segno sarà una giornata un po' sottotono, ma è anche normale considerando la ricostruzione che si sta affrontando. Alcuni giorni si riesce a reggere meno, altri si rivelano più pesanti. Potresti anche rimanere vittima di qualche delusione se si sente messo da parte. Stare tranquilli soprattutto in amore, ancora di più per quei nati del segno che hanno due storie in ballo. TORO - Come è già accaduto ieri, anche oggi i nati del segno stanno cercando di cambiare. Sono in vista cambiamenti lenti e progressivi e soprattutto in economia. Si può cercare di cambiare creando nuove strategie e cercando nuovi collaboratori e situazioni che possono dare spazio al futuro. Se ci sono accanto persone evasive c'è il rischio di arrabbiarsi. In amore calma piatta, non accade nulla, alcuni perché non lo vogliono. GEMELLI - L'amore dei Gemelli è stato più lontano. gennaio è stato un mese di tensione e tira e molla. Spesso i sentimenti per i nati del segno nascono con la passione e la seduzione, ma anche con la fantasia. Giovedì e venerdì sono le giornate migliori per i contratti ed i contatti di lavoro, però molti si oppongono. CANCRO - I nati del segno vivranno una grande agitazione. Alcuni potrebbero mostrarsi risoluti nel caso in cui stiano attraversando dei problemi sul lavoro. Altri invece potrebbero decidere di staccare per un periodi ed altri ancora che invece predono di petto il capo, per far conoscere i propri pensieri. Tra febbraio marzo e aprile c'è tensione, è arrabbiato e si riversa anche in amore, dunque calma e sangue freddo. LEONE - I nati del segno possono fare quello che vogliono, ma desiderano trovarsi in eterna competizione con tutti per avere soddisfazione. Quando le sfide accadono in amore si rischia di farsi male, ma quando accadono sul lavoro si può anche vincere però i risultati si possono raggiungere anche con la mediazione. Un piccolo grande successo personale è comunque in arrivo. VERGINE - Per la Vergine piccoli successi, grandi occasioni per mostrare il proprio talento, ma ancora non c'è il passo importante. In amore meglio di gennaio ma ancora non è del tutto passionale. Bisogna fare dei progetti col partner, ma vengono rimandati per favorire progetti di lavoro. BILANCIA - Per i nati del segno sarà un periodo fuori gioco. Bisogna trovare giusti collaboratori per portare avanti un certo progetto. Con Venere e Marte però possono nascere alcune difficoltà perché è probabile che qualcuno sfugga. Attenzione a nuovi amori, soprattutto se sono sostitutivi di altri già esistenti, perché potrebbero essere degli abbagli. SCORPIONE - I nati del segno devono circondarsi di persone positive perché lo Scorpione è abituato ad andare a fondo nelle situazioni. Quando si entra nei dettagli di un amore si trovano tante cose belle ma anche qualcosa di poco chiaro. Perciò tende a cadere in una condizione di forte tensione per cui la leggerezza può far comodo. Con gemelli, sagittario e leone potresti avere un buon rapporto. Non pensare ai problemi. In generale devi cercare persone che spronano a fare qualcosa di divertente. SAGITTARIO - I nati del segno sono alla ricerca del tempo perduto. Si sente addosso una certa voglia di liberarsi da tanti pesi come orari, ruoli o mansioni che non sopporta più. La reazione dipende anche dall'ascendente, se questo è mite lo scorpione si metterà in un angolo ma se è tosto dirà basta. CAPRICORNO - I nati del segno vivranno una fase di riflessione, forse anche di esagerato impegno, che riguarda il lavoro e che porterà ad una condizione di stress. Già da giugno le cose funzioneranno meglio, ma in questo periodo c'è una forte imprudenza che metterà in rischio un rapporto perché non giustifica più certe carenze. Amore da rivedere. ACQUARIO - I nati del segno potranno contare su un'ondata favorevole, Giove, Venere, Saturno, Uranio tutti favorevoli. Si possono concludere alcuni accordi, ma attenzione a non dare troppa confidenza ad alcune persone. Soprattutto se coincide con un interesse amoroso, che potrebbe complicare di molto le cose. L'Acquario poi è un segno che di solito prende del tempo se deve dare delle risposte in amore, come sta accadendo in questo momento. PESCI - I nati del segno sono stanchi ed affaticarsi e non possono rilassarsi, per via degli impegni da concludere entro breve. Chi ha in mente un progetto, chi una scadenza, non si riesce proprio a ritagliarsi dello spazio per un po' di relax. Attenzione con Ariete e Capricorno. L'amore è un po' sottotono, ma non è colpa dei nati del segno.

