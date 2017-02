PAOLA CORTELLESI / Ospite all'Ariston: ma come cantante... duetterà con Antonio Albanese? (Festival di Sanremo 2017, prima serata 7 febbraio)

PAOLA CORTELLESI OSPITE ALL'ARISTON: MA COME CANTANTE... (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA 7 FEBBRAIO) -Paola Cortellesi torna al Festival di Sanremo 2017 come ospite dopo aver calcato il palco dell'Ariston per l'ultima volta nel 2004, nell'edizione allora condotta da Simona Ventura. L'attrice, insieme al collega Antonio Albanese, promuoverà la sua ultima fatica cinematografica Mamma o Papà, ma al Festival di Carlo Conti e Maria De Filippi la vedremo soprattutto nelle vesti di cantante. Sì, perché come hanno annunciato proprio Cortellesi e Albanese, i due si renderanno protagonisti di un duetto canoro. Queste le anticipazioni fornite all'Ansa dall'attrice:"Saremo a Sanremo e canteremo una nostra canzone originale... chiaramente puntiamo alla vittoria". La Cortellesi è tornata anche sull'esperienza del 2004 accanto alla Ventura:"'Era stata una bella esperienza. A Simona era stata affidata la conduzione solo un mese prima, per i contrasti sul festival di alcuni discografici. Io Crozza e Gene Gnocchi formavamo una bella squadra di scemi. Era stato un Sanremo festival fuori da ogni liturgia festivaliera, l'unico in cui ha preso in giro se stesso. E penso sia anche giusto che non si prenda in giro, è a suo modo una liturgia per gli italiani, lo considero così anch'io".

