POMERIGGIO 5/ Barbara D’Urso torna su Canale 5: si occuperà dell’omicidio di Vasto oggi, 7 febbraio? Riassunto ultima puntata

POMERIGGIO 5, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, martedì 7 febbraio 2017) - Si rinnova anche oggi, martedì 7 febbraio 2017, l’appuntamento con Pomeriggio 5 sul piccolo schermo di Canale 5: Barbara D’Urso tornerà in diretta a partire dalle 17.10 circa per una nuova puntata. In attesa di scoprire quali saranno gli argomenti all’ordine del giorno (la conduttrice tornerà a discutere dell’omicidi odi Vasto, con intervista e servizi?), diamo in breve uno sguardo a quello che è accaduto ieri in studio. La notizia principale è stata, purtroppo, proprio l'omicidio di Vasto, con nuovi risvolti. Infatti Roberta, la vittima dell'incidente, era incinta e il giorno dopo avrebbe dovuto comunicarlo ai parenti. Il marito Fabio ha sparato e ha ucciso il ragazzo che ha causato la morte di Roberta. La presentatrice ha lasciato spazio a diverse testimonianze di amici e di partenti delle persone coinvolte nel caso. La seconda notizia della puntata riguardava una scuola dell'infanzia di Reggio Calabria, dove alcune maestre hanno maltrattato i piccoli allievi. Sono intervenute ai microfoni di Pomeriggio 5e alcune mamme, adirate dall'accaduto e soprattutto preoccupate che quanto accaduto possa ripetersi nuovamente. Fortunatamente delle telecamere nascoste in un'aula hanno permesso di scoprire i colpevoli, e le dovuto precauzioni sono state prese. Le madri hanno ringraziato la presentatrice Barbara D'Urso per aver concesso loro la possibilità di denunciare quanto era successo in quell'istituto. Una delle richieste principali delle donne era mettere delle telecamere che controllassero tutto ciò che accadeva nella aule e nelle scuole, per tutelare le piccole creature. La conduttrice napoletana ha ribadito che casi come questi vanno denunciati sempre, per impedire che possano ripetersi di nuovo. Su che cosa tornerà oggi, 7 febbraio, Barbara D’Urso durante il nuovo appuntamento con Pomeriggio 5?

