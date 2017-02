PRONOSTICI SANREMO 2017 / Vincitore Festival: Fiorella Mannoia in pole, ma sarà scontro generazionale all'Ariston? (ultime notizie oggi, 6 febbraio)

PRONOSTICI SANREMO 2017, VINCITORE FESTIVAL: FIORELLA MANNOIA IN POLE, MA SARÀ SCONTRO GENERAZIONALE ALL'ARISTON? (OGGI, 6 FEBBRAIO) - Il Festival di Sanremo 2017 è alle porte ed è già tempo di pronostici. Tutti, infatti, si pongono una sola domanda in attesa che si accendano i riflettori sul palco dell'Ariston: chi lo vincerà? Il nome più caldo è quello di Fiorella Mannoia, che canterà "Che sia benedetta". La cantante che vinse il Premio della Critica di Sanremo nel 1988, però, è insidiata secondo i quotisti da Al Bano Carrisi, che porterà sul palco "Di rose e di spine". Tra i favoriti alla vittoria del Festival di Sanremo 2017 ci sono anche i due finalisti di Amici 2016, Sergio Sylvestre ed Elodie. Le sorprese, però, sono sempre dietro l'angolo, del resto quello degli Stadio l'anno scorso fu proprio un exploit. Quest'anno potrebbe essere Ron a seguire le loro orme. Più indietro secondo i pronostici per il Festival di Sanremo 2017 è Francesco Gabbani. Samuel, frontman dei Subsonica, il rapper Clementino e Alessio Bernabei, invece, sono tra gli "sfavoriti".

PRONOSTICI SANREMO 2017, VINCITORE FESTIVAL: POSSIBILI SORPRESE, LE "VOCI FUORI DAL CORO" (OGGI, 6 FEBBRAIO) - Le discussioni sul Festival di Sanremo finiscono sempre con i pronostici sul vincitore: come da tradizione, ognuno si fa la sua idea e avanza la candidatura del proprio favorito. Per i bookmakers Fiorella Mannoia è in pole per la vittoria, ma sono tanti i casi nei quali i pronostici sono stati sovvertiti, per cui bisogna fare particolare attenzione alle possibili sorprese. Non mancano del resto le "voci fuori dal coro": c'è chi è pronto a scommettere sulla vittoria di Al Bano e chi, invece, è pronto a puntare su Gigi D'Alessio. Sui social network è già partito il dibattito e non manca quel pizzico di sana ironia: c'è, ad esempio, chi si chiede dove siano i sondaggi del papabile vincitore di Sanremo... «Voglio votare Al Bano ovunque» (clicca qui per visualizzare il tweet). Quello che potrebbe andare in scena per Sanremo 2017 è uno scontro generazionale tra la "vecchia guardia" e i ragazzi usciti dai talent show. Voi da che parte state?

