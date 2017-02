RAOUL BOVA E ROCIO MUNOZ MORALES/ Ospiti della kermesse musicale: la “prima volta” per la coppia (Festival di Sanremo 2017, prima serata 7 febbraio)

RAOUL BOVA E ROCIO MUNOZ MORALES, OSPITI DELLA KERMESSE MUSICALE: LA “PRIMA VOLTA” DELLA COPPIA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA 7 FEBBRAIO) – Tra i super ospiti che saliranno sul prestigioso palco del teatro Ariston per questa prima serata del Festival di Sanremo vi è anche la coppia composta dagli attori Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Un appuntamento storico per entrambi in quanto per la prima volta si presenteranno al pubblico televisivo italiano come coppia. In realtà sia Raoul Bova che la stessa Rocio Munoz Morales hanno avuto una precedenza esperienza sanremese. Nel 2004 l’attore romano è stato ospite di quella edizione presentata da Simona Ventura affiancata da Paola Cortellesi, Maurizi Crozza e Gene Gnocchi. Rocio invece è stata alla conduzione al fianco di Carlo Conti nelle vesti di valletta nel primo Sanremo del noto conduttore Rai al quale presero parte anche Emma Marrone ed Arisa. Insomma, sembra proprio la classica chiusura del cerchio sia sotto il punto di vista artistico che sentimentale.

RAOUL BOVA E ROCIO MUNOZ MORALES, OSPITI DELLA KERMESSE MUSICALE: PER IL MOMENTO NIENTE NOZZE (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA 7 FEBBRAIO) – Sarà molto interessante vedere sul palcoscenico dell’Ariston uno dei sex symbol italiani più apprezzati al fianco della propria compagna Rocio Munoz Morales, diventata star della fiction di successo Un passo dal cielo. In una recente intervista rilasciata dall’attrice spagnola alla rivista L’intimità, la Morales ha parlato a 360 della propria vita sentimentale ed in particolare del proprio rapporto affettivo con Raoul Bova. L’attrice ha voluto rimarcare come in questo momento non abbiano intenzione di convolare a nozze: “No, non sono nei nostri pensieri. Anchè perché con Raoul mi sento già sposata: nell’anima. Abbiamo avuto una figlia, il che è un impegno ben più grande di un matrimonio. Per adesso la situazione è questa, poi vedremo”. Sulla possibilità che in futuro possa avere un altro figlio dall’attore italiano la Morales ha sottolineato come al momento non sia un progetto dell’immediato piuttosto a lungo scadenza. Infine parlando del compagno seppur abbia ammesso l’esistenza di alcuni difetti non ha esitato a definirlo l’uomo più buono del mondo.

© Riproduzione Riservata.