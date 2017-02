RICKY MARTIN/ Ospite all'Ariston: un medley di successi per far ballare la platea? (Festival di Sanremo 2017, prima serata 7 febbraio)

RICKY MARTIN, OSPITE ALL'ARISTON: PROTESTA DELLE SENTINELLE IN PIEDI (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA 7 FEBBRAIO) -Ricky Martin è uno degli ospiti della serata inaugurale del Festival di Sanremo 2017 e c'è da scommettere che tutto il Teatro Ariston danzerà al ritmo della sua musica. Ma non tutti hanno accolto con favore la partecipazione alla kermesse canora dell'artista portoricano. Questo è il caso, ad esempio delle Sentinelle in Piede, che hanno già annunciato di voler protestare contro la presenza di Ricky Martin in quanto icona omosessuale ed emblema della maternità surrogata. Nel comunicato diramato dall'associazione si annuncia una manifestazione per l'11 di febbraio: sotto accusa il cantante portoricano che "8 anni fa si è procurato due bambini con la medesima pratica e ha annunciato che presto lo rifarà perché vuole altri bambini con l'uomo che ha intenzione di sposare nel 2017". Insomma, non sarebbe un Festival di Sanremo all'altezza delle aspettative se non fosse preceduto dalle polemiche anche sulla scelta degli ospiti.

RICKY MARTIN, OSPITE ALL'ARISTON: FARÀ BALLARE LA PLATEA? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA 7 FEBBRAIO) -C'è anche Ricky Martin tra i grandi ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2017 in onda su Rai Uno oggi, martedì 7 febbraio. Stella della musica internazionale a cavallo tra anni Novanta e Duemila ma ancora seguitissimo, il cantante portoricano torna all'Ariston a sedici anni di distanza dall'ultima volta. Amato per la sua musica, ma spesso personaggio al centro del gossip, Ricky Martin si è fatto conoscere nel mondo per 'Livin' la vida loca' e altre hit irresistibili. Dichiaratosi omosessulae da molti anni, Martin è pronto a convolare a nozze con il compagno Jwan Yosef, artista siriano con cui è legato da un anno. Nel mese di novembre il cantante, padre di due gemelli, ha chiesto a Jwan di sposarlo ricevendo il fatidico "sì": a rivelarlo è stato lo stesso Ricky durante una puntata del talk show condotto dall'icona lesbo Ellen DeGeneres. Per quanto riguarda invece l'ambito musicale, non ci sono novità di sorta da segnalare: l'ultimo lavoro del cantante americano rimane sempre 'A quien quiera escuchar', pubblicato per la Sony nel 2015, un lavoro che non ha riscosso particolare successo in Italia. La partecipazione alla celebre manifestazione canora italiana, così, potrebbe rilanciare l'immagine del cantante portoricano nel Belpaese. Si tratterà della quinta volta di Ricky Martin a Sanremo: la prima nel 1986, quando il cantante faceva parte della boy-band Menudo, cantando 'Baci al cioccolato'. L'avventura sanremese conosce una pausa lunga un decennio ma riprende alla grande nel 1998, quando l'artista portoricano si esibisce con 'La Copa de La vida', poi utilizzata come canzone ufficiale per i mondiali di calcio di Francia 98. Bis l'anno successivo, in cui il portoricano cantò altre due hit come 'Maria' e 'La Bomba'; ultima partecipazione nel 2001, quando si esibì con l'altro classico 'She bangs'. Sul palco dell'Ariston, insomma, arriva un artista internazionale voglioso di riconquistare il pubblico italiano dopo i successi degli anni '90. Che sia l'inizio di un nuovo periodo d'oro?

