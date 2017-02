ROMEO E GIULIETTA/ Su La5 il film con Leonardo DiCaprio e Claire Danes

ROMEO E GIULIETTA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 7 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Romeo e Giulietta è il film in onda su La5 oggi, martedì 7 febbraio 2017 alle ore 21.10. La più classica e tragica delle storie romantiche, Romeo e Giulietta, la pellicola è uscita nel 1996 con il titolo William Shakespeare's Romeo + Juliet, è stata diretta dal regista australiano Baz Luhrmann, che ne ha curato anche la sceneggiatura con Craig Pearce. Gli interpreti principali sono Leonardo DiCaprio, Claire Danes, John Leguizamo, Pete Postlethwaite, Brian Dennehy e Miriam Margolyes. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

ROMEO E GIULIETTA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 7 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La storia pur rimanendo fedele all'originale ha una connotazione moderna. I Montecchi e i Capuleti sono due famiglie potenti e pericolose che vivono a Verona Beach un sobborgo di Los Angeles. Romeo Montecchi una sera, spinto da un amico, partecipa a una festa mascherata dei Capuleti e conosce la bella Giulietta. Tra i due ragazzi c'è un colpo di fulmine e si dichiarano subito il loro amore per poi scoprire che è una storia impossibile a causa dell'odio tra le loro famiglie. Frate Lorenzo, accorso in loro aiuto decide di unirli in matrimonio come atto di buona volontà e con la speranza di conciliazione. Il giorno dopo le nozze, la situazione precipita. Tebaldo, cugino di Giulietta insegue in auto Romeo e Mercuzio e provoca la morte di quest'ultimo. Romeo accecato dal dolore uccide il ragazzo ma prima di fuggire da Verona Beach trascorre alcune ore con la moglie. In assenza di Romeo, fuggito a Mantova, Giulietta scopre che il padre l'ha promessa in sposa a Paride e che la cerimonia si celebrerà tra pochi giorni. La giovane, disperata chiede aiuto a Frate Lorenzo che le dona un siero capace di simulare la morte per qualche ora. Nel frattempo il monaco spedisce con un corriere una lettera a Romeo per spiegargli il piano ma la missiva non lo raggiunge e il ragazzo appresa della morte di Giulietta torna a Verona. Durante la notte penetra nella cappella dei Capuleti e dopo aver rinnovato il suo amore per Giulietta, si uccide con del veleno. Solo pochi istanti dopo la ragazza si risveglia e i due possono scambiarsi un fugace bacio. Giulietta disperata allora prende la pistola del marito e si uccide. Il giorno dopo le famiglie scoprono quello che è successo e rimproverati da Frate Lorenzo depongono le ostilità.

