RON / “L’ottava meraviglia”: sul palco per sensibilizzare sulla Sla (Festival di Sanremo 2017, prima serata 7 febbraio)

RON, IN GARA TRA I BIG CON “L’OTTAVA MERAVIGLIA”: IL SUO IMPEGNO SOCIALE (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA) – Tra gli artisti in gara in questa prima serata dell’edizione 67 del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi c’è anche il cantautore pavese Rosalino Cellamare meglio conosciuto con il nome d’arte di Ron. L’artista si presenta sul palco dell’Ariston con il brano l’Ottava Meraviglia, con quale proverà a battere quella che è un’agguerrita concorrenza. Tuttavia il vero obiettivo del cantante è quello di sensibilizzare il pubblico italiano rispetto al tema della Sla che lo sta vedendo impegnato in prima linea. Infatti, Ron ha pubblicato l’album benefico La forza per dire si nel quale sono contenuti 24 duetti ed il prossimo 6 marzo sarà protagonista a Milano assieme ad altri artisti che lo stanno accompagnando in questa lotta, in un concerto i cui proventi saranno interamente devoluti in beneficienza per la ricerca sulla Sla.

RON, IN GARA TRA I BIG CON “L’OTTAVA MERAVIGLIA”: LA CARRIERA ALL’ARISTON (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA) – Rosalino Cellamare è nato a Dorno in provincia di Pavia il 13 agosto del 1953 ma è cresciuto nella cittadina di Garlasco. Si avvicina alla musica grazie al fratello Italo che è un apprezzato musicista. Tra la fine degli anni sessanta e l’inizio degli anni settanta, Rosalino prende parte a diversi concorsi canori nel corso dei quali mette in bella mostra le proprie eccezionali qualità vocali ed interpretative. Il suo vero debutto avviene proprio sul palco dell’Ariston nel 1970 a soli sedici anni al fianco di Nada cantando il pezzo Pà diglielo a mà. Nel 1971 inizia la collaborazione con Lucio Dalla che scrive per Ron la canzone Il Gigante e la bambina in collaborazione con Paolo Pallottino. Sempre in questo anno scrive il pezzo La storia di Maddalena che poi verrà cantata da Sophia Loren in un famoso film diretto da Mario Monicelli, La mortadella. Sempre nel 1971 scrive assieme a Lucio Dalla uno dei pezzi di maggiore successo del repertorio musicale dell’artista bolognese ed ossia Piazza grande. Nel 1973 è stato pubblicato il suo primo album intitolato Il bosco degli amanti. Nella seconda metà degli anni Settanta mette un po’ da parte la carriera di musicista e cantante per dedicarsi al mondo del cinema prendendo parte ad una serie di pellicole di ottimo riscontro come nel caso di Lezioni private diretta da Vittorio De Sisti, L’Agnese va a morire e soprattutto In nome del Papa Re di Luigi Magni. Nel 1979 si occupa degli arrangiamenti dello storico album e tour di Lucio Dalla e Francesco De Gregori, Banana Republic. Nel 1980 esce probabilmente l’album più apprezzato di Ron, Una città per cantare. Negli anni ci saranno tanti altri successi come Attenti al lupo da lui scritta ed affidata a Lucio Dalla, Joe Temerario, È l’Italia che va, Il mondo avrà una grande anima, Vorrei incontrarti fra cent’anni, Non abbiam bisogno di parole e tanti altri ancora. Questa per Ron è la settima partecipazione al Festival di Sanremo. L’esordio è avvenuto nel 1970 in coppia con un’altra grande interprete italiana come Nada. I due gareggiarono con il brano Pà diglielo a mà, ottenendo un buon settimo posto finale anche se infatti di vendite il riscontro non è stato dei migliori. Per rivedere Ron sul palcoscenico dell’Ariston sono dovuti passare ben 18 anni con l’artista nativo della provincia di Pavia che ha gareggiato nel 1988 con il brano Il mondo avrà una grande anima. Un pezzo molto intenso che tuttavia ottiene soltanto il 21esimo posto finale. Ron ritornerà a Sanremo per la terza volta in carriera nel 1996 in coppia con Tosca con il brano Vorrei incontrarti tra cent’anni, con cui otterrà la clamorosa vittoria assolutamente non pronosticata alla vigilia della kermesse. Due anni più tardi il cantautore ha riprovato ad imporre la sua musica all’Ariston ma con il brano Un porto nel vento raccoglie un ottavo posto finale che tutto sommato può essere considerato positivo. Dopo otto anni arriva la partecipazione numero cinque con L’uomo delle stelle che tuttavia non gli permette neppure di raccogliere l’accesso alla serata finale. L’ultima partecipazione di Ron al Festival di Sanremo è avvenuta nel 2014 con i due brani Sing in the rain e Un abbraccio unico. Il secondo gli ha permesso di terminare l’esperienza con un tredicesimo posto.

