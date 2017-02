Ruggero Pasquarelli, chi è? / Da X Factor a Soy Luna: carriera, fidanzata e curiosità sul giovane attore

Ruggero Pasquarelli, vita privata e carriera del giovane attore e cantante - Ruggero Pasquarelli ha 23 anni ed è già una star. Nasce a Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara e, sin da piccolo, scopre la passione per il cinema, tanto che nel 2004 si iscrive ad una scuola di recitazione. Sulla sua strada incontra però anche la musica: inizia a far parte di un gruppo musicale nel 2009 come voce maschile, cosa che porta man mano a decidere di approfondire gli studi in questo campo. Impara a suonare la chitararre, il pianoforte e si iscrive ad un corso di canto moderno. La svolta arriva nel 2010, quando entra nel talent show X Factor nella squadra di Mara Maionchi, nella categoria uomini under 24. È questa l'esperienza che aprirà a Ruggero Pasquarelli le porte del mondo dello spettacolo e che sancirà l'inizio della sua carriera. Ruggero avrà tuttavia modo di spaziare, dedicandosi non soltanto alla musica. È infatti stato il conduttore della seconda edizione di Social King, andato in onda su Rai 2 e Rai Gulp e anche di Cartoon Magic, andato in onda su Rai 2.

Ruggero Pasquarelli è fidanzato? Lei è una collega conosciuta sul set di Violetta - Oltre quattro milioni i follower che Ruggero Pasquarelli conta su Instagram. Dopo queste prime esperienze nella tv, il cantante viene scelto per interpretare il ruolo di Federico nella seconda parte della prima stagione della famosissima telenovela Violetta. Il suo ruolo dura tutta la stagione e dona a Ruggero altra notorietà che lo porta, successivamente, a condurre insieme a Valeria Badalamenti il programma Get the Party su Disney Channel. Intanto l'avventura con Violetta non si è conclusa e nel 2014 torna in Argentina per iniziare le riprese della terza stagione della telenovela. La abbandonerà solo per interpretare Matteo Balsano il protagonista di un'altra nota telenovela: Soy Luna. Per quanto riguarda la vita privata, Ruggero Pasquarelli è attualmente fidanzato con una collega. Lei è Candelaria Molfese, l'attrice che interpretava Camilla in Violetta. "Non ci siamo piaciuti da subito. Anzi, se devo essere sincero Candelaria era una delle ragazze con cui parlavo di meno. - ha dichiarato Ruggero a Vanity Fair - Il primo bacio è arrivato all’improvviso, quasi per scherzo" conclude.

© Riproduzione Riservata.