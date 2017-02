SAMUEL/ “Vedrai”: l'ex chitarrista dei Subsonica sul palco con effetti electropop (Festival di Sanremo 2017, prima serata 7 febbraio)

SAMUEL, IN GARA TRA I BIG CON “VEDRAI”: IN USCITA IL 24 FEBBRAIO IL PRIMO ALBUM DA SOLISTA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA 7 FEBBRAIO) – Tra i cantanti che prendono parte a questa 67^ edizione del Festival di Sanremo nella categoria Big, figura anche il chitarrista dei Subsonica, Samuel. La sua canzone si intitola “Vedrai” tra l’altro inserita nel suo primo album da solista, “Il codice della bellezza” in uscita il 24 febbraio. Dell'album sono già stati lanciati due singoli: “La risposta” in data 9 settembre e “Rabbia” lo scorso 2 dicembre 2016. Vedrai è un pezzo molto intenso nel quale si parla di un tipo di amore che sente il bisogno di fare la scelta coraggiosa di prendere strade nuove, di rinnovarsi, di arricchirsi. E' una canzone sull'importanza di una vita sentimentale non più solo intensa e appassionata, ma anche matura, consapevole, desiderosa di una crescita. Ma Samuel non ha certo abbandonato il suo gruppo storico, i Subsonica. Quello di cantautore è solo un progetto solista alternativo, nato da un'esigenza interiore dell'artista, da una nuova necessità espressiva, che lo sta conducendo a mettere in musica riflessioni nuove, suggestioni forse più intime. Il singolo che ha anticipato per primo il disco, La risposta, come egli stesso ha affermato, cerca di sintetizzare questa necessità. La risposta è l'esternazione del desiderio, forse atavico, che molti di noi hanno, di ricevere risposte ai propri interrogativi sospesi nel limbo della nostra interiorità. Il codice della bellezza contiene 14 tracce, tutti brani inediti, e la traccia numero 11 è stata realizzata con la collaborazione di Lorenzo Jovanotti.

SAMUEL, IN GARA TRA I BIG CON “VEDRAI”: LA CARRIERA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, PRIMA SERATA 7 FEBBRAIO) – Samuel Umberto Romano nasce a Torino il 7 marzo del 1972. Insieme al tastierista Davide Dileo decide di collaborare col chitarrista Max Casacci per registrare un EP. Nascono così i Subsonica. Registrano i primi dischi dal 1999 e collaborano anche con altri artisti famosi realizzando versioni alternative e sperimentali dei brani celebri di questi ultimi. Samuel partecipa, contemporaneamente, ad altri progetti di musica sperimentale, come quello dei Motel Connection, un gruppo di musica elettronica che utilizza la lingua inglese, con arrangiamenti dance/techno. Le canzoni dei Subsonica, conquistano anche Londra, tanto da piazzarsi al settimo posto della classifica londinese grazie alla collaborazione di una casa discografica della City. I Subsonica si sono sempre distinti per un tipo di sound elettronico e alternativo, una sorta di elettro-pop. Nei loro brani sono presenti accompagnamenti realizzati con l'ausilio dell'elettronica, con pulsazioni disco e techno, che reggono, però, solitamente, arrangiamenti pop fluidi, alternando momenti caratterizzati da suoni e ritmi duri, pulsanti, con altri più soft. E la voce di Samuel, con i suoi tratti peculiari, affidandosi anch'essa al supporto del computer, è capace di rendere ancor più fluido l'intero sound, l'intero brano. Nelle loro canzoni è continuamente presente una melodia tipica del formato canzone, della canzone pop, sorretta, però, e modulata da una massiccia presenza ritmica realizzata sia dagli strumenti musicali che dagli effetti elettronici. Il disco da solista del cantante sembra non tradire per nulla il sound peculiare del suo gruppo, con ritmi dance ed effetti elettronici a sostituire la ritmica della batteria, ma nella struttura i due brani finora proposti sembrano avvicinarsi alla canzone pop più moderna. Lo stesso cantautore ha affermato di volersi dedicare, in questo ultimo suo lavoro, a creazioni caratterizzate da una maggiore "leggerezza", intendendo forse la ricerca di una maggiore orecchiabilità, anche se non si può certo considerare i brani dei Subsonica assenti di elementi che li rendano comunque orecchiabili, nonostante l'originalità e lo spirito di sperimentazione che li caratterizza.

