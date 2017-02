SANREMO 2017 / Festival, prima serata: scaletta e programma, cantanti big in gara. Chi canta oggi? (oggi, 7 febbraio)

SANREMO 2017, FESTIVAL IN PRIMA SERATA: CHI CANTA? IL PROGRAMMA E LA SCALETTA (OGGI, 7 FEBBRAIO) - Il palco di Sanremo 2017 è già stato allestito per il grande debutto che avverrà su Rai 1 oggi, martedì 7 febbraio. L'Ariston vivrà la conduzione inedita di Carlo Conti e Maria De Filippi, che vedrà quest'ultima impegnata per la prima volta in questa grande avventura musicale. Il programma della serata è fitto, comprensivo di ospiti e star nazionali ed internazionali. Sanremo 2017 aprirà il sipario di Città dei Fiori alle 20:44, 21:15 per gli utenti in Eurovisione, mentre alle 00:30 andrà in onda il Dopo Festival. In giuria troveremo Giorgio Moroder in qualità di Presidente, e Linus, Rita Pavone, Andrea Morricone, Violante Placido, Giorgia Surina, Paolo Genovese e Greta Menchi. I telespettatori potranno sintonizzarsi sull'emittente già dalle 20:30, per assistere alla striscia quotidiana Prima Festival, guidata da Federico Russo. In questo spazio verranno proposti servizi e curiosità su Sanremo 2017.

SANREMO 2017, FESTIVAL IN PRIMA SERATA: CHI CANTA? IL PROGRAMMA E LA SCALETTA (OGGI, 7 FEBBRAIO) - A darsi il cambio al microfono non ci saranno infatti i 10 artisti previsti per la kermesse, ma anche moltissimi volti noti del panorama musicale. A partire da Tiziano Ferro, che sarà il protagonista di questa serata, e che si esibirà in Mi sono innamorato di te come omaggio al grande cantautore italiano Luigi Tenco, in occasione dei 50 anni dalla sua scomparsa. A seguire, Tiziano Ferro duetterà con Carmen Consoli sulle note di Il Conforto, attualmente in rotazione radiofonica. Sul palco anche i Clean Bandit e Ricky Martin, che regaleranno di sicuro un po' di brio. Troveremo inoltre Antonio Albanese e Paola Cortellesi che promuoveranno il loro ultimo film "Mamma o Papà?", così come Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. A dare il ritmo a tutti gli interventi le esibizioni dei 10 cantanti e cantautori prescelti: Al Bano, Clementino, Samuel, Ron, Ermal Meta, Elodie, Alessio Bernabei, Giusy Ferrero, Lodovica Comello e Fiorella Mannoia.

