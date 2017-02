SCARFACE/ Su Rete 4 il film con Al Pacino e Steven Bauer

SCARFACE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 7 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Scarface è il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 7 febbraio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere drammatica che è stata diretta da Brian De Palma e sceneggiata da Oliver Stone nel 1983. Nel cast spiccano Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Robert Loggia, Mary Elizabeth Mastrantonio, Paul Shenar e Arnaldo Santan. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SCARFACE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 7 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Tony Montana e Manny Ribera sono due profughi cubani che riescono subito a evadere dalla rete dell'immigrazione uccidendo su commissione un politico locale, che ha avuto la cattiva idea di mettersi contro Frank Lopez a capo di un'organizzazione criminale molto potente a Miami. Il boss prende i due ragazzi a lavorare per lui e li introduce nel traffico di droga. Lopez inizia a nutrire una certa simpatia soprattutto per Tony e lo accoglie in casa sua, dove il cubano conosce Elvira, la donna del boss. L'uomo però non dimentica le sue origini e continua a proteggere e sostenere economicamente la sua famiglia. Lopez affida un'importante operazione di droga a Tony in Colombia e il giovane criminale ottiene stima e rispetto anche dalla sua controparte nella trattativa. Di ritorno a Miami Tony decide di lasciare l'ala protettiva di Lopez e inizia a lavorare con Manny in proprio. L'uomo però continua a corteggiare Elvira e quando Lopez lo scopre, tenta di farlo uccidere. Per tutta risposta Tony manda Manny a uccidere Lopez e sposa Elvira. L'attività di Tony cresce e prolifica ma i federali iniziano a pestargli i piedi. Sosa gli propone così uno scambio di favori. Da una parte il potente trafficante di droga lo aiuterà con la polizia ma dall'altra Tony dovrà aiutare un killer mandato dall'uomo negli Stati Uniti a uccidere un giornalista, che ha ficcato le mani nei suoi affari. Ad un passo dall'uccidere il giornalista, Tony ha un ripensamento perché l'uomo è in compagnia della sua famiglia fa fuori anche Alberto, il killer di Sosa, che promette vendetta. Rientrato a Miami, il boss scopre dalla madre che la sorella Gina è scappata di casa. Quando la ritrova, scopre ch la ragazza sta con Manny e credendo che l'amico l'abbia solo usata, lo uccide. In realtà Manny Gina si erano sposati in gran segreto. Tony prende con sé la sorella e torna alla villa, dove poco dopo lo raggiungono gli uomini di Sosa. L'uomo disperato per l'uccisione del suo amico sniffa una grande quantità di droga. Poco dopo la sorella lo raggiunge e prova a ucciderlo ma arrivano prima i killer e la ragazza muore di fronte al fratello. Accecato dal dolore e in stato confusionale Tony, prende un M16 e inizia a distruggere tutto, uccidendo numerosi uomini di Sosa. I killer però vincono e lo feriscono mortalmente. Nel finale l'uomo precipita nella piscina della sua villa crivellato dai colpi di pistola.

