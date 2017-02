SHADOWHUNTERS 2 / Anticipazioni puntata 7 febbraio 2017: Magnus e Alex al primo appuntamento...

SHADOWHUNTERS 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella mattinata di oggi, martedì 7 febbraio 2017, Netflix renderà disponibile un nuovo episodio di Shadowhunters 2, in anteprima assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "Iron Sisters". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti: Simon (Alberto Rosende) cerca di convincere Jace (Dominic Sherwood) a seguirlo e gli rivela che Jocelyn (Maxim Roy) è sua madre, mentre Clary (Katherine McNamara) conclude che Magnus (Harry Shum Jr.) potrebbe aiutarla a riportare indietro la madre. L'amico tuttavia non crede di poterlo fare, anche per via di ciò che è successo alla propria madre, e le dona una fotografia che rappresenta uno dei suoi ricordi. Non appena Victor (Nick Sagar) annuncia l'inizio della cerimonia, Clary ha modo di parlare con Jace riguardo ai reciproci stati d'animo su quanto è successo. La ragazza è comunque decisa a portare avanti il proprio piano e grazie all'archivio del Clave individua Iris (Stephanie Belding). La strega accetta di aiutarla, ma le chiede in cambio di poterla contattare come Shadowhunter non appena ne avrà bisogno. Intanto, Simon dichiara il proprio affetto a Elaine (Christina Cox), mentre Victor riferisce a Jace che invierà una squadra alla città di Smeraldo per scoprire dove si trova la spada. Alec (Matthew Daddario) incontra invece Magnus, che ha compreso il motivo del suo allontanamento e che lo spinge ad affrontare Clary. Quest'ultima invece riferisce a Jace le sue intenzioni, ma il fratellastro le ricorda che è troppo rischioso resuscitare i morti, per via delle creature che potrebbe evocare. Il giorno seguente, la sorella di Simon trova le sue scorte di sangue e decide di buttarle vie, temendo che gli accada ciò che è successo alla madre. Intanto, Jace e Isabelle (Emeraude Toubia) continuano ad addestrarsi al corpo a corpo con qualche difficoltà, dati i dolori articolari della vampira, che viene spinta a fare un controllo. Isabelle invece propone a Victor di poter guidare la squadra verso le Donne di Ferro, ma il capo non è convinto dato il suo stato di salute. Le insistenze della ragazza lo spingono però ad usare un unguento particolare da usare centellinato e che potrebbe alleviarle i dolori causati dal veleno. Dopo aver riflettuto a lungo, Clary ottiene l'aiuto di Alec, che non intende lasciarla da sola in un momento simile. Dopo essersi avvicinata di molto alla soluzione, Clary decide di fare marcia indietro, ma Iris reclama già il favore che le deve. Le annuncia infatti che presto avrà un bambino, un piccolo stregone, per evitare che la sua Congrega si estingua e le rivela anche che sarà il Demone a renderla madre. Il suo obbiettivo è poi di cancellarle la memoria in modo che non ricordi più nulla. Nello stesso momento, Alec inizia ad intuire tutto grazie alla presenza nella villa di una ragazza madre, ma non appena irrompe nella stanza della strega, scopre che Clary è scomparsa. Grazie all'aiuto di Isabelle e Jace, Clary riesce a salvarsi da un attacco demoniaco, mentre Elaine sorprende Simon a nutrirsi di sangue.

SHADOWHUNTERS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 7 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 6 "IRON SISTERS" - Dopo aver atteso tanto a lungo, i fan di Shadowhunter 2 potranno finalmente vivere il primo appuntamento di Alex e Magnus. I Malec sono pronti a diventare una realtà, mentre continuano a cercare di riprendersi dall'ultimo attacco. Isabelle intanto partirà per parlare con le Donne di Ferro e Clary si unirà a lei, in cerca di risposte sul piano diabolico che vuole mettere in atto Valentine. Una volta arrivate alla Città di Smeraldo, le due ragazze entreranno a conoscenza con diverse verità che offriranno un punto di vista nuovo su molti fattori. Nel fratteempo, Maia e Simon inizieranno le ricerche per scovare Luke, di cui si sono perse definitivamente le tracce in seguito all'attacco del demone alla sede del Clave. I telespettatori sono inoltre in attesa dell'arrivo di Sebastian, che verrà interpretato da Will Tudor, attore che abbiamo già visto in Human e Game of Thrones. A differenza dalla saga letteraria, Sebastian verrà direttamente dall'Istituto di Londra e non da quello di Parigi, un atto voluto dalla produzione per rispettare la nazionalità dell'artista.

© Riproduzione Riservata.