SOLOMON KANE/ Su Rai 4 il film con James Purefoy diretto da Michael J. Bassett

SOLOMON KANE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 7 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Solomon Kane è il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 7 febbraio 2017 alle ore 21.05. Una pellicola del 2009 di genere avventuroso fantasy diretta e sceneggiata da Michael J. Bassett. La storia si basa sui racconti di Robert Ervin Howard, che ha inventato il personaggio di Solomon Kane negli anni venti dello scorso secolo. Gli attori principali che fanno parte del cast sono James Purefoy, Max von Sydow, Jason Flemyng, Rachel Hurd-Wood, Pete Postlethwaite e Alice Krige. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SOLOMON KANE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 7 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Solomon Kane è il capitano di una nave pirata che assedia città costiere dell'Africa settentrionale. Un giorno giunge in palazzo ottomano dopo aver trucidato i soldati a guardia dl trono prova a fare incetta del tesoro ma alcuni spiriti demoniaci uccidono i suoi uomini e rivendicano il diritto di avere anche la sua anima. Il pirata riesce a fuggire e cambia, infliggendosi l'esilio in un monastero inglese. Il capo del monastero però lo rimanda nel mondo reale perché l'uomo deve compiere la sua missione. Lungo il suo viaggio conosce la famiglia Crowthorn e parte con loro. Giunti in una nuova terra i viaggiatori scoprono un villaggio bruciato. L'unica superstite è una bambina che racconta di come una strega sul rogo abbia ucciso tutti gli abitanti del villaggio. Solomon non ci mette molto a scoprire che la creatura malvagia ha preso le sembianze della piccola. La strega gli dice che l'inferno lo aspetta e poi lancia una maledizione su Meredith la giovane figlia dei Crowthorn. Solomon cerca in ogni modo di mantenere il giuramento fatto, non combattere ma in questo modo condanna a morte la famiglia dei suoi amici, quando un esercito di persone possedute dai demoni li attacca. L'unica a salvarsi è Meredith, che però è rapita. L'ex pirata giura di liberare la ragazza si mette alla ricerca del suo rapitore, un mercenario che lavora per Malachia, un servitore del diavolo. Solomon combatte svariati eserciti e la sua fama cresce nel tempo ma per depistarlo alcuni soggetti gli dicono che Meredith è stata uccisa. Essendo venuto meno lo scopo della sua missione, l’uomo sprofonda in un grave stato di prostrazione e cade nei vecchi vizi, come l'alcol. In un'osteria ritrova alcuni uomini che conoscono le sue gesta, ma non ne vuole sapere di riabbracciare la spada. I soldati demoniaci di Malachia attaccano il villaggio e lo catturano. L'uomo è pronto a morire ma la sorte gli rivela una sorpresa, Meredith è ancora viva. L'ex pirata scopre così il luogo della sua prigionia, il castello appartenuto alla sua famiglia, i Kane. L'uomo era fuggito anni prima quando per salvare una fanciulla dalle prepotenze del fratello, gli aveva fatto del male. Insieme con alcuni soldati, unitisi alla sua battaglia Solomon entra nel castello e scopre che tra i prigionieri c'è anche il padre. L'uomo non è più quello di un tempo ed è pentito di aver commesso degli errori con il figlio. L'anziano conte però fa una rivelazione sconvolgente, pur di salvare la vita al figlio Marcus ha venduto la sua anima al diavolo. E' proprio Marcus il rapitore di Meredith e Kane deve ucciderlo. Nello scontro finale tra i due fratelli Solomon ha la meglio ma Malachia riserva una nuova sorpresa, il sacerdote ha rapito la ragazza perché vuole sacrificarla a Satana e ottenere così anche l'anima di Solomon. Il guerriero però non si arrende, salva Meredith e uccide Malachia, accettando la sua missione di difendere il bene dal male.

