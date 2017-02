STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il Discorso del Re, Supergirl e Scarface (oggi, 7 febbraio 2017)

STASERAIN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 7 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, martedì 7 febbraio 2017, la programmazione che Mediaset mette in campo è davvero ricca e varia per accontentare come sempre i suoi telespettatori. Canale 5 dedica tutta la propria serata al cinema con una doppia prima visione per le reti Mediaset, mentre Italia Uno sceglie per lo stesso lasso di tempo la serialità televisiva. Rete 4 invece sceglie due grandi classici cinematografici, con Kubrick e il suo Arancia Meccanica in prima serata. Anche La 5 prosegue sulla falsariga di Rete 4, ma dando spazio ad un film che è di ottima fattura, ma non un classico. Mediaset Extra si veste con abiti adatti alle repliche, facendoci vedere quella di un reality show come L'Isola dei Famosi. Iris e Italia 2 ci riportano però subito al cinema e la prima lo fa con un'opera di Polanski. Infine va fatto un accenno a Top Crime e a Boing, con il primo che ci porta nella mente di Patrick Jane e il secondo che ci fa divertire con Dr. Slump, come si può immaginare da un lato abbiamo una serie tv e dall'altro un cartone. A vincere la serata a mani basse dovrebbe essere Il Discorso del Re su Canale 5, anche se Scarface su Rete 4 è sempre film di grande richiamo. Ma vediamo ora nel dettaglio la programmazione della serata.

Canale 5 ci offre una prima visione decisamente interessante. Il riferimento è a Il Discorso del Re, film con Collin Firth che poco meno di 10 anni fa ha ottenuto ottime recensioni e diversi premi. La storia è quella di Giorgio VI, regnante durante la Seconda Guerra Mondiale e di come, pur con alcuni problemi di salute, riuscì a guidare il Paese (l'Inghilterra) nel corso di quel tragico conflitto. Su Italia Uno non è di scena il grande cinema, ma si può dire che la serialità televisiva sia degnamente rappresentata con Supergirl. La serie televisiva è molto apprezzata da chi ama i super-eroi e dai giovani, in questa seconda annata stiamo vedendo anche l'inserimento del personaggio di Superman nella storia e questo rende la serie ancora più interessante. Su Rete 4 c'è un vero e proprio cult, è infatti ancora una volta il momento di Al Pacino in Scarface. Questo è un film ormai entrato nel mito, con il racconto dell'ascesa e della caduta di Tony Montana nel mondo del crimine a Miami. Il film è davvero consigliato a chi ama il grande cinema. A proposito di San Valentino, La 5 ci propone un giovane Leonardo Di Caprio in Romeo+Giulietta. La pellicola è di quasi 20 ani fa ed è una versione rivisitata in chiave contemporanea di uno delle opere più importanti nella storia della letteratura e del teatro a livello mondiale. Chi invece ama i reality show e magari si è perso la puntata de L'Isola dei Famosi, può trovare ristoro e in altri termini la puntata che non ha visto, andando su Mediaset Extra, che come sempre si conferma rete molto attenta nel riproporre le trasmissioni già andate in onda. Si torna a respirare l'aria del grande cinema su Iris, che offre quello che è il proprio spazio in prima serata ad un regista iconico e controverso come Roman Polanski. L'opera che il canale ha scelto di renderci disponibile in questa prima serata è Carnage, la vicenda vede coinvolte due famiglie alle prese con un crimine commesso dai rispettivi figli e si svolge praticamente tutta in un salotto. Su Italia 2 c'è invece un interessante thriller dal titolo Dead Silence, dove viene raccontata la storia di un uomo che si ritrova accusato dell'omicidio della moglie e che indagherà per scoprire chi è il colpevole. Le serie tv tornano invece in auge su Top Crime con The Mentalist, mentre su Boing lo spazio è nuovamente ad appannaggio dei cartoni animati con Dr. Slump.