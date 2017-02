STASERA IN TV / Oggi, programmi Rai: Festival di Sanremo, Criminal Minds e E venne il giorno (oggi, 7 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 7 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, martedì 7 febbraio 2017, il palinsesto di casa Rai, ogni anno è scandito da eventi che si ripetono e tra i primi, per quanto riguarda il nostro Paese, vi è il Festival di Sanremo. Ebbene, in questo 7 febbraio inizia quella che è la sessantasettesima edizione di questa kermesse, che occuperà la prima serata di Rai Uno e a cui seguirà il DopoFestival. Su Rai Due c'è una serie televisiva cult come Criminal Minds, a cui ne seguirà un'altra ancora poco nota. Rai Tre dedica invece la propria prima serata a M. Night Shyamalan, di cui però non vedremo Il Sesto Senso, ma E venne il giorno. Film anche su Rai 4 e su Rai 5 anche se i generi scelti da chi cura i palinsesti sono differenti, da un lato abbiamo Solomon Kane e quindi un genere avventuroso-fantastico, mentre dall'altra abbiamo Kevin Spacey in una pellicola dedicata al mondo della finanza. Su Rai Movie c'è un film d'azione con Collin Farrel abbastanza recente, mentre su Rai Movie torna una pellicola diretta da Lina Wertmüller, di cui vedremo un film del 2010. Inutile dire che a vincere la serata dovrebbe essere, senza nemmeno troppi problemi, Carlo Conti che in compagnia di Maria De Filippi condurrà la prima serata di Sanremo. Ora è il momento di vedere meglio e con maggiore precisione quali sono le scelte delle reti Rai che siamo soliti prendere in considerazione.

Come detto, su Rai Uno inizia l'ennesima edizione del Festival di Sanremo. Probabilmente la manifestazione non raggiungerà più l'appeal che aveva una ventina di anni fa, ma è comunque in netta ripresa rispetto a i precedenti e questo grazie al grande lavoro svolto da Carlo Conti. In questa prima serata si cominceranno ad ascoltare le prime canzoni in gara e ovviamente vi sarà spazio per gli ospiti, italiani e internazionali, per cui come sempre Carlo Conti ha fatto un ottimo lavoro. Rai Due sembra non voler provare a contrastare Sanremo, ma comunque la messa in campo di Criminal Minds vuole essere un chiaro segnale a tutti coloro che amano le serie tv, il canale sembra infatti chiamare a raccolta quanti in questa serata aspirano, appunto, a vedere una serie televisiva. E Crminal Minds è sicuramente una serie tv che è capace di esercitare un certo fascino. Ed un certo fascino è quello che altrettanto certamente è capace di esercitare M. Night Shyamalan, regista che ormai diversi anni fa divenne subito di culto con il suo Il sesto senso. Rai Tre ha deciso di affidare a lui i propri destini in questa prima serata ed ha scelto E venne il giorno. La pellicola racconta della quasi estinzione dell'umanità per una tossina che si scopre poi essere rilasciata dalle piante, in una sorta di avvertimento al genere umano su cosa comporti il vivere senza rispettare la natura e l'ambiente. La pellicola, che ha in Mark Wahlberg il volto principale, fu un buon successo al botteghino pur venendo stroncata dai critici. Anche Rai 4 sceglie il cinema, anche se in questo caso il genere prescelto è quello d'azione/fantastico. Il film che vedremo è infatti Solomon Kane, il film è tratto da un libro che racconta le gesta di un pirata divenuto mercenario nel 1600. Kevin Spacey e il personaggio di un broker che nella grande crisi del 2008 si rende conto di tutte le persone che la sua società si appresta a rovinare è il protagonista della serata di Rai 5, il film che vedremo è Margin Call. La storia di un uomo e della sua vendetta contro un boss della criminalità che gli ha ucciso moglie e figlia è al centro della serata di Rai Movie con Dead man down - Il sapore della vendetta, mentre Mannaggia alla Miseria e il cinema italiano di Lina Wertmüller sono di scena su Rai Premium.