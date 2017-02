STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Timeless, Il contadino cerca moglie e Profiling (oggi, 7 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 7 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, martedì 7 febbraio 2017, l'offerta televisiva sulle reti della piattaforma Sky è molto varia, si va dai telefilm su Fox Crime con Profiling con la criminologa Chloe Saint-Laurent al reality sui ristoranti italiani di Alessandro Borghese su Sky Uno. Non possono mancare i film che vanno dal genere animazione da guardare con i propri bambini, come Snoopy & Friends - Il film dei Peanuts (su Sky Cinema Family), alla commedia italiana romantica, con Io che amo solo te (su Sky Cinema Passion). Non manca il classico del film d'autore, con Jackie Brown di Tarantino (su Sky Cinema Hits), oppure un film d'avventura come King Arthur (su Sky Cinema Max) o un thriller con l'attore Premio Oscar Adrien Brody, Backtrack, thriller soprannaturale sui fantasmi. Per chi preferisse un telefilm Sky offre un'ampia scelta, c'è il pluripremiato Vikings (su Sky Atlantic), creato da Michael Hirst, già sceneggiatore de I Tudors, oppure si può scegliere Timeless, la serie televisiva fantascientifica che viaggia indietro nel tempo. Probabilmente, visti gli indici d'ascolto degli scorsi giorni i programmi che riscuoteranno maggior successo saranno il telefilm Vikings per quanto riguarda i telefilm, mentre tra film e reality, vincerà sicuramente il reality culinario di Alessandro Borghese, che trasmetterà il primo episodio della terza attesissima stagione. Ma vediamo nel dettaglio la programmazione della serata.

Su Fox alle 21 ci sarà il nono episodio di Timeless. Questa volta la squadra di viaggiatori si troverà a incontrare Bonnie e Clyde nell'epoca della Grande Depressione. Su Fox Life alle 21 continua il reality show Il contadino cerca moglie, giunto alla seconda stagione. Che cosa ci riserverà il primo episodio? Chi porteranno a casa i quattro uomini contadini e le quattro donne contadine? La novità di questa stagione è proprio questa, non ci saranno più solo quattro contadini che cercano moglie, ma anche quattro contadine che cercano marito. Come si comporteranno le donne? Che criteri useranno? A presentare il reality di fama internazionale ci sarà sempre Ilenia Lazzarin. Su Sky Fox Crime alle 21.15 andrà in onda la settima puntata della sesta stagione di Profiling. La criminologa interpretata da Odile Vuillemin questa volta dovrà indagare sulla morte di un anziano agente di polizia e di suo figlio. Su Sky Atlantic alle 21.15 verrà trasmesso il secondo episodio della seconda stagione di Vikings, il telefilm che ha debuttato nel 2013 ed è giunto ormai alla quarta stagione. Questa puntata vedrà Ragnar attaccare l'Inghilterra con scarso successo. Su Sky Uno andrà in onda il primo episodio della terza stagione del reality di Alessandro Borghese, 4 Ristoranti, che ha riscosso un grande successo. Su Sky Cinema l'offerta ampia permette di accontentare tutti i gusti.