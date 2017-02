STEFANO DE MARTINO/ News: il ballerino torna a casa dopo il viaggio alle Mauritius, foto (oggi, 7 febbraio 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO DI AMICI TORNA A CASA DOPO IL VIAGGIO ALLE MAURITIUS, FOTO (OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) - Stefano De Martino in viaggio verso casa: il ballerino di Amici di Maria De Filippi, dopo la separazione ufficiale dall'ex Belen Rodriguez, ha scelto di lasciare lo stress e il caos di Milano per concedersi qualche giorno tra le meraviglie delle Mauritius. De Martino ha sempre tenuto compagnia a tutti i followers con diversi scatti condivisi sui social network, e anche in occasione della sua partenza non è stato da meno: in molti saranno felici di rivederlo tra le strade del capoluogo, di nuovo impegnato tra registrazioni di puntate pomeridiane, daytime e prove insieme agli allievi di ballo della scuola del talent. Qualche ora, Stefano De Martino è intervenuto su Instagram postando una fotografia della spiaggia e del mare cristallino delle Mauritius, aggiungendo "Si torna a casa" e i dovuti ringraziamenti a coloro che l'hanno accolto e gli hanno permesso di vivere questo sogno. Una parentesi che lo avrà certamente aiutato a ricaricare le energie per ripartire più grintoso che mai: non resta che attendere per ritrovarlo sul piccolo schermo. Clicca qui per vedere il post pubblicato da Stefano De Martino direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

