STRISCIA LA NOTIZIA/ Ficarra e Picone tornano su Canale 5: quali servizi presenteranno oggi, 7 febbraio 2017? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, martedì 7 febbraio 2017) - Torna il consueto appuntamento con Striscia la notizia, in onda questa sera, martedì 7 febbraio 2017, su Canale 5. Prima di scoprire i nuovi servizi vediamo cosa è successo nella puntata di ieri. Il Tg satirico di ieri vede due nuovi conduttori alla guida. Stiamo parlando di Ficarra e Picone, con loro ovviamente non mancano le due veline, Ludovica e Irene che entusiasmano il pubblico in studio e da casa con i loro balletti. Dopo l'anteprima con Striscia tra poco, è la volta di Ballantini nei panni dell'ex presidente Renzi: ferma le persone per strada nella città di Roma e scherza con loro. L'inviata successiva è Radja, che si trova a Lamezia Terme nel campo rom più grande d'Italia per qualche intervista. Si ritorna in studio per poi mostrare i video di sosia dei personaggi famosi, come ad esempio il cantante Moreno ed il calciatore De Sciglio. Picone annuncia poi Edoardo Stoppa che si trova in Sicilia, dove parla di un cagnolino che è stato lanciato contro il rifugio di una ragazza che se ne è presa cura. L'inviato lo porta con sè per farlo venire in studio dove riceve l'applausi del pubblico, si passa così alla rubrica dei Nuovi Mostri, in esso vengono mostrati alcuni stralci di trasmissioni televisive. Si va dall'Arena di Giletti a La prova del cuoco di Antonella Clerici, fino ad arrivare al primo posto, con c'è L'isola dei Famosi. Ancora una volta Picone annuncia un altro inviato: si tratta di Valerio Staffelli che parla delle Agenzie dell'Entrate e si occupa della consegna di un Tapiro D'Oro. Tocca poi a Ficarra presentare il servizio di Capitan Ventosa che mostra come le bombole di gas devono essere riempite da esercenti qualificati, mentre la realtà vede che distributori permettono la ricarica. Ciò è assolutamente vietato, perché per nulla sicuro, visto che non c'è la strumentazione che regola il livello giusto di gas e quindi si rischia l'esplosione. Viene trasmesso il video pescato sul web e subito dopo è la volta di Luca Abete che come sempre si trova a Napoli: stavolta parla di parcheggi fatti in malo modo davanti alla questura. Si conclude con la rubrica di Militello che mostra gli striscioni sui vari stadi di calcio ed anche altri video di diversi sport, con lui c'è anche il portiere del Chievo Stefano Sorrentino.

