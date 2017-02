SUPERGIRL 2 / Anticipazioni puntata 7 febbraio 2017: J'onn rischia la vita, M'gann donerà il suo sangue?

SUPERGIRL 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 7 febbraio 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Supergirl 2, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "Cambiamenti". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Kara (Melissa Benoist) aiuta Mon-El (Chris Wood) ad essere più umano, sostenendolo nel suo primo giorno di lavoro alla CatCo. Intanto, Alex (Chyler Leigh) scopre che Maggie (Floriana Lima) è stata lasciata dalla fidanzata, ma non riesce a farla parlare più di tanto. Mentre si trova per le strade con James (Mehcad Brooks), Supergirl interviene in quella che crede una semplice rapina, ma uno dei criminali le spara contro un raggio di fuoco congelato e l'atterra. La Cadmus diffonde poco dopo un video con cui rivela di aver rifornito i criminali con armi dotate di una tecnologia aliena. Più tardi, James scopre che Mon-El sta approfittando dell'aiuto dei colleghi perché svolgano il compito al posto suo e Kara è costretta a riprenderlo. Intanto, Alex manifesta la propria confusione a Winn (Jeremy Jordan) riguardo a Maggie perché sta facendo di tutto per risollevare il morale alla poliziotta, ma ogni invito ad uscire suona male. Finiscono per discutere della sessualità di Alex, che preferisce sgattaiolare. Kara invece scopre che Mon-El sta amoreggiando con la segretaria di James, Eve Teschmacher (Andrea Brooks), ed è costretta a riprenderlo di nuovo, pronta a mollare il suo ruolo di mentore. Dopo aver manifestato a Kara la propria delusione nel non sentirsi utile per la città, James decide di affrontare i criminali da solo come giustiziere, sfruttando un indizio dato da Winn. Ore dopo, Lena (Katie McGrath) annuncia a Supergirl di volere la sua protezione per un evento mondano, a cui è convinta che irromperanno i criminali. Intanto, Lillian Luthor (Brenda Strong), la madre di Lena, impone ai ladri che ha assoldato al suo servizio di non agire se non dietro suo ordine, ma non viene ascoltata. Mentre Supergirl è impegnata con i criminali, Winn e Lena trovano il modo di collaborare facendo una modifica ad un dispositivo della Luthor Corp. Anche se Chet Miner (Alexander Cendese) viene arrestato, viene ucciso dalla Luthor grazie alla telepatia, così come i suoi uomini, per impedire che riveli la sua identità alla Polizia. Dopo aver realizzato che James continuerà a rischiare la vita pur di salvare National City, Winn decide di aiutarlo nella missione, con il proposito di ideare anche per lui una tuta da supereroe. Quella sera, mentre Kara annuncia a Mon-El che è stato licenziato per le sue mancanze, Alex raggiunge Maggie nel locale degli alieni e le rivela di aver realizzato che le sue difficoltà nelle relazioni potrebbe essere dovuto all'attrazione che prova per le donne.

SUPERGIRL 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 7 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 6 "CAMBIAMENTI" - In Norvegia, un gruppo di scienziati guidati dal Dottor Jones coprono un lupo morto in modo anomalo. In seguito il gruppo viene ucciso da un parassita presente nel corpo dell'animale, tranne Jones. La DEO scoprirà successivamente che lo scienziato ha ucciso in realtà tutti i suoi colleghi. Kara si arrabbia con Mon-El quando scopre che usa i suoi poteri per fare soldi, mentre la DEO intuisce che Supergirl sarà il prossimo obbiettivo di Jones e J'onn decide di fare un tentativo per fermarlo, ma lo scienziato assorbe i loro poteri e infine scappa dopo essere diventato ancora più forte. Alex convince M'gann a donare il suo sangue all'alieno in modo da poterlo salvare, ma vengono interrotte da un nuovo attacco di Jones, fermato da Mon-El. Grazie anche alla sua tuta nuova, James arriva a supporto per combattere Jones, manifestandosi come Il Guardiano. Dopo aver ripreso conoscenza, Kara prende il plutonio 239 che è pronto ad implodere, mentre James convince Winn a non dire nulla all'amica riguardo al suo alter-ego. Più tardi, Alex metterà in atto il consiglio della sorella di manifestare i propri sentimenti alla detective, ma con sua grande sorpresa Maggie le rivelerà di volere solo un'amicizia.

