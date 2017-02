San Valentino/ Uomini e donne, Eleonora e Oscar assenti nello Speciale: botta e risposta con Raffaella Mennoia

Eleonora e Oscar assenti allo Speciale di San Valentino di Uomini e Donne: la motivazione - Si è sollevato un vero e proprio polverone dopo l'annuncio dello Speciale di San Valentino di Uomini e Donne. Dopo la comunicazione della redazione, con tanto di studio addobbato in vista della festa dell'amore, sul web si sono diffuse anche le indiscrezioni riguardanti le coppie che fanno parte della puntata speciale. Da qui le polemiche dei fan per alcuni grandi assenti, come Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. "Leggo imprecisioni..le coppie che non vedrete nella puntata speciale di San Valentino sono state invitate dalla redazione ma hanno preferito per altri impegni non partecipare..." è allora intervenuta Raffaella Mennoia, nota autrice di Uomini e Donne. Oscar ed Eleonora, infatti, pare abbiano dovuto declinare l'invito della De Filippi a causa di impegni lavorativi; ma c'è dell'altro. Lo speciale avrà delle parti che molto ricorderanno Pechino Express e proprio questo tipo di organizzazione pare non sia andara giù alla coppia.

Uomini e Donne, Eleonora Rocchini risponde a Raffaella Mennoia: parole che accendono la polemica - In seguito a tali informazioni, nei confronti di Oscar ed Eleonona si sono scatenate numerose critiche, alle quali la Rocchini ha deciso di rispondere. “Riconoscenza non per forza significa fare tutto ciò che ti viene chiesto di fare. - scrive su Instagram Eleonora in evidente risposta alla Mennoia - Noi eravamo stati invitati in puntata e siamo andati. Se adesso i nostri impegni di lavoro non coincidevano con la possibilità di andare e in più abbiamo deciso di vivere la nostra storia tra le mura di casa nostra questo non significa essere irriconoscenti”. Una risposta che potrebbe far storcere il naso alla redazione di Uomini e Donne, soprattutto viste le parole che la Rocchini poco dopo aggiunge a questa sua prima risposta quando le si fa notare che è proprio grazie al programma che è diventata nota ed ha conosciuto Oscar. "Andare a salutare la padrona di casa lo faremo sempre con molto piacere. Fare le cacce al tesoro o questi giochetti qua… bé abbiamo cose un po più importanti da fare e progettare. - sbotta Eleonora, che conclude - Ma il saluto a Maria andremo sempre a farlo, molto volentieri”.

