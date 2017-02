Sanremo 2017 / Foto. Abiti, outfit e stlisti: conferme per Maria De Filippi e Carlo Conti, sorpresa Elodie e Giusy Ferreri

Sanremo 2017, Abiti, stilisti e outfit del festival: conferme per i conduttori Maria De Filippi e Carlo Conti - Manca ormai pochissimo all'inizio del Festival Di Sanremo 2017 e uno dei temi più scottanti è sicuramente quello riguardante gli outfit. Cosa indosseranno Carlo Conti e Maria De Filippi e con cosa ci stupiranno invece i Big in gara? Partiamo dalle prima due certezze che sono proprio i conduttori. Carlo Conti, in conferenza stampa, ha infatti confermato che i suoi outfit, per il terzo anno consecutivo, saranno firmati Salvatore Ferragamo, stilista come lui di origine fiorentina. Per il conduttore del Festival sono stati infatti realizzati abiti su misura in taglio smoking, dove con quasi certezza ritroveremo il gilet. L'attenzione è tuttavia puntata su Maria De Filippi e su cosa indosserà per il suo esordio da conduttrice del Festival di Sanremo. La regina di Canale 5 ha dichiarato che vestirà Givenchy by Riccardo Tisci, ma ha annunciato di non voler indossare i canonici quattro abiti previsti per ogni serata, diminuendo i cambi a soli cinque totali.

Sanremo 2017, Abiti, stilisti e outfit del festival: sorpresa in vista per Giusy Ferreri, Elodie pronta a stupire - In attesa di vedere con i nostri occhi l'eleganza di Carlo Conti e Maria De Filippi sul palco dell'Ariston, partiamo con l'anticipare quelli che invece saranno gli outfit di alcuni dei cantanti in gara. La prima a renderli noti è stata colei che, per ora, è data per favorita alla vittoria: Fiorella Mannioia. La cantante vestirà abiti firmati Antonio Grimaldi e, per la precisione, lo stilista ha realizzato per lei due tailleur scuri con cristalli, un jumpsuit dress nero con corpetto a fascia e un lungo abito rosso. La cantante Bianca Atzei invece vestirà Antonio Marras, e i suoi saranno look semplici ma di grande effetto. Molto attesa sul palco dell'Ariston è Elodie: la cantante, seconda arrivata nella scorsa edizione di Amici, vestirà Etro e sicuramente ci stupirà con look particolari e adatti alla sua personalità. Paola Turci indosserà invece abiti di Boglioli e Stella McCartney, abbinandoci scarpe di Giuseppe Zanotti e Gianvito Rossi. Giusy Ferreri vestirà invece Elisabetta Franchi, dettaglio che ci fa pensare ad un netto rinnovamento per il look della cantante. Infine gli outfit di Chiara Galiazzo sarrano firmati Melampo con calzature di Alberto Guardiani.

