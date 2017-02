Sanremo 2017 / Prima puntata, diretta streaming: tv, siti e app, ecco dove vedere il Festival (oggi, 7 Febbraio)

SANREMO 2017, PRIMA PUNTATA DIRETTA STREAMING: ECCO DOVE VEDERLO (OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) - Inizia oggi il Festival di Sanremo 2017, e il pubblico italiano è già in fibrillazione per i nomi che saranno chiamati stasera a cantare già dalla prima serata. Come riuscire a vedere quindi la kermesse musicale più prestigiosa d'Italia senza perdersi nemmeno un minuto? Iniziamo innanzitutto dal modo più semplice, ossia in televisione collegandosi con il canale di Rai Uno a partire dalle 20.45. Se non possedete un televisore, potete accedere con il computer al sito della Rai e guardarlo in streaming, mentre da tablet e cellulare bisogna scaricare l'applicazione di RaiPlay. Sul sito ufficiale di Sanremo 2017 saranno rilasciati mano a mano nel corso della serata i video delle esibizioni dei cantanti - facendo quindi una sorta di diretta online - e sarà possibile vederle solo qualche minuto dopo. Per sapere tutto sui big e i cantanti in gara, basta collegarsi sempre al sito dell'evento. Clicca qui per la diretta streaming Sanremo

SANREMO 2017, PRIMA PUNTATA DIRETTA STREAMING: COME SEGUIRLO SUI SOCIAL (OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) - Sanremo 2017 è seguitissimo in televisione e in streaming dal sito della Rai, ma c'è anche chi ama seguire i retroscena di tutto ciò che accade in diretta sui social. Innanzitutto sarà possibile commentare la puntata in tempo reale su Twitter e su Facebook usando l'hashtag ufficiale (già trend topic) #festivaldisanremo. Sempre sui social, seguendo gli account ufficiali dei cantanti in gara, sarà possibile scoprire cosa accade in tempo reale dietro le quinte: mini interviste, sensazioni, dichiarazioni a caldo, ecc... Lo scorso anno c'erano quasi più utenti online su Twitter a commentare Sanremo che davanti la televisione! Segno dei tempi che cambiano ovviamente, ma la Rai sembra essersi abbastanza attrezzata per stare dietro a quest'enorme complessità che è il festival di Sanremo 2017. Pronti per iniziare? Il pubblico dell'Ariston sta già iniziando a commentare l'evento dell'anno!

© Riproduzione Riservata.