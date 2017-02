Sanremo 2017 / Prima serata Festival: diretta, cantanti big, canzoni e ospiti. Carlo Conti al fianco di Maria De Filippi (oggi, 7 febbraio)

SANREMO 2017, DIRETTA FESTIVAL E OSPITI PRIMA SERATA: I CANTATI BIG E LE CANZONI IN GARA (OGGI, 7 FEBBRAIO) - Sono 22 i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2017: questa è una delle novità della 67esima edizione della kermesse che prende il via oggi, 7 febbraio, sotto la guida di Carlo Conti. Non si può che partire dal grande ritorno di Al Bano sul palco dell’Ariston, che ha fatto sognare milioni di italiani al fianco di Romina Power: questa volta il cantante di Cellino San Marco parteciperà in solitaria e porterà in scena il brano dal titolo “Di rose e di spine”. Spazio anche ad un’altra grandissima della musica, Fiorella Mannoia, che manca dal Festival di Sanremo dal 1988, quando vinse il Premio della Critica e si piazzò al decimo posto. In questa 67esima edizione presenterà “Che sia benedetta”. A seguire, non mancheranno Samuel dei Subsonica, che calcherà il palco questa volta senza la sua band con il pezzo “Vedrai”, e a Gigi D’Alessio che andrà in scena con la sua “La prima stella”: Ron ha salutato l’Ariston nel 2014 ed è pronto a salirci nuovamente con “L’ottava meraviglia”. Andando avanti, tra i 22 Big in gara troveremo anche Paola Turci (“Fatti bella per te”), Fabrizio Moro (“Portami via”), Michele Zarrillo (”Mani nelle mani”) e Giusy Ferreri, con “Fa talmente male”. Il Festival di Sanremo 2017 darà spazio anche ad alcuni giovanissimi e a due duetti: questi, in particolare, vedranno in scena Nesli & Alice Paba con “Do retta a te” e Raige e Giulia Luzi con “Togliamoci la voglia”. Ci sarà spazio anche per due ex volti delle Nuove Proposte dell’anno scorso, Francesco Gabbani (che aveva vinto e che porterà in scena “Occidentali’s Karma”) e Ermal Meta, con “Vietato morire”, nonché per il rapper Clementino (“Ragazzi fuori”) e diverse volti che arrivano dritti dai talent. Tra questi, impossibile non nominare i due ex concorrenti di Amici, Elodie Di Patrizi (“Tutta colpa mia”) e Sergio Sylvestre (“Con te”), così come il vincitore della settima edizione di X Factor Michele Bravi (“Il diario degli errori”), l’ex frontman dei Dear Jack Alessio Bernabei (“Nel mezzo di un applauso”) e Chiara, anche lei sul podio di X Factor, che porterà invece in scena “Nessun posto è casa mia”. Per concludere, all’appello non mancheranno la talentuosa Lodovica Comello (“Il cielo non mi basta”), Bianca Atzei (“Ora esisti solo tu”) e Marco Masini (“Spostato di un secondo”).

SANREMO 2017, DIRETTA FESTIVAL E OSPITI PRIMA SERATA: CHI SALIRÀ SUL PALCO DELL’ARISTON? (OGGI, 7 FEBBRAIO) - Tantissimi gli ospiti attesi per la prima serata del Festival di Sanremo 2017: Carlo Conti avrà il piacere di accogliere un artista di calibro internazionale, che da tempo continua a far sognare i suoi fans. Ricky Martin farà capolino sul palco dell’Ariston oggi, 7 febbraio: non è certo la prima partecipazione per il cantante di San Juan alla kermesse. Già aveva stregato il pubblico di Rai 1 nel 1986, nel 1998, 1999 e 2001, anche se è apparso anche più di recente sul piccolo schermo della televisione italiana. Si passerà poi alla mitica coppia composta da Tiziano Ferro e Carmen Consoli, che naturalmente porteranno in scena il loro duetto sulle note de “Il conforto”. Ferro, inoltre, canterà in omaggio a Luigi Tenco il pezzo “Mi sono innamorato di te”. Andando avanti, la prima serata del Festival di Sanremo 2017 ospiterà l’irresistibile Paola Cortellesi, seguita da Antonio Albanese: insieme presenteranno il film “Mamma o papà?”. Per concludere, si esibirà anche la band inglese dei Clean Bandit e, infine, il direttore artistico della kermesse darà spazio a Raoul Bova e alla compagna Rocio Munoz Morales. Chi altri ci sarà al Festival di Sanremo 2017?

SANREMO 2017, DIRETTA FESTIVAL E OSPITI PRIMA SERATA: IL MECCANISMO DELLA KERMESSE (OGGI, 7 FEBBRAIO) - Prende il via oggi, martedì 7 febbraio, il Festival di Sanremo 2017: stasera Rai 1 ospiterà la prima serata della kermesse musicale in scena all’Ariston, e il direttore artistico Carlo Conti nei giorni scorsi ha illustrato quale sarà il meccanismo con il quale verranno organizzate le cinque serate dell’evento. La prima serata del Festival di Sanremo 2017 sarà dedicata esclusivamente ai Big e agli ospiti: più tardi, si esibiranno i primi 11 nomi (dei 22 Big in gara): i primi 8 classificati accederanno direttamente alla serata delle Cover in programma giovedì 9 febbraio, gli altri 3 saranno invece a rischio eliminazione e dovranno giocarsi la partecipazione nella stessa sera. La seconda serata del Festival di Sanremo 2017, in programma mercoledì 8 febbraio, vedrà esibirsi invece gli altri 11 Big, insieme a 4 tra le Nuove Proposte (sfide a 2 a 2, solamente il migliore passerà avanti). Le altre 4 Nuove Proposte del Festival andranno in scena giovedì, e - dopo quattro eliminazioni - la finale verrà disputata venerdì 10 febbraio, giorno in cui verrà annunciato il vincitore di categoria. 16 Big porteranno in scena la Cover scelta il 9 febbraio, mentre dei 6 (3 + 3) a rischio eliminazione, ne rimarranno solo 4. La quarta serata, quella di venerdì 10 febbraio, vedrà in scena nuovamente tutte le esibizioni degli ormai 20 cantanti in gara, e si assisterà a 4 nuove eliminazioni: sabato 11 febbraio la finalissima dove verrà proclamato il vincitore tra i Big.

SANREMO 2017, DIRETTA FESTIVAL E OSPITI PRIMA SERATA: CARLO CONTI E AL SUO FIANCO MARIA DE FILIPPI (OGGI, 7 FEBBRAIO) - Carlo Conti, a partire da oggi - martedì 7 febbraio - guiderà la 67esima edizione del Festival di Sanremo su Rai 1. Al suo fianco, come annunciato in conferenza stampa lo scorso gennaio, ci sarà nientemeno che la regina di Canale 5 Maria De Filippi, nei panni di co-conduttrice. “In fondo non è stato difficilissimo” aveva confessato Carlo Conti raccontandosi in esclusiva sulle pagine di Nuovo Tv, quando gli era stato chiesto come avesse fatto a convincerla “Tra noi c’è una grande stima professionale, ma soprattutto umana. Io ho semplicemente chiesto e lei ha accettato. So che anche a Maurizio Costanzo l’idea è piaciuta subito”. “L’anno scorso, finito il Festival” aveva aggiunto inoltre il direttore artistico della kermesse sempre su Nuovo Tv “ho pensato: ‘E ora che mi invento?’. Per il mio terzo anno all’Ariston serviva un’idea diversa, ci voleva il meglio! È così ho subito pensato a Maria!”. Curiosi dunque di vederla in scena?

